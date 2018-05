Detingut per no tenir permís de conduir i anar amb un nadó al cotxe per l'autopista

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir aquest dijous un ciutadà francès que no tenia permís de conduir i, a més, a dins del cotxe hi portava un nadó, amb el perill que això podia suposar.

L'arrestat és un home de 36 anys, de nacionalitat francesa i domicili desconegut, el qual va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els fets van passar durant un control de trànsit que s'havia muntat al punt quilomètric 64 de l'autopista AP-7, a la sortida de Girona Sud, a Vilablareix. Cap a un quart de dues de la matinada, els Mossos van aturar un vehicle i van demanar la documentació al seu conductor. Els agents van veure que a dins del vehicle hi anaven tres persones més, entre les quals un nadó. En no presentar el permís de conduir, els agents van fer comprovacions i van veure que l'home no l'havia obtingut mai, fet que va provocar la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. El detingut va passar el dia 16 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat.