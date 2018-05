Els metges premien la Xarxa de Salut Mental, la recerca des dels CAPs i David Genís

El Col·legi de Metges de Girona va reconèixer ahir la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, el Grup d'Investigació en Salut Vascular i el neuròleg David Genís en la tercera edició dels premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica. El doctor Josep Vilaplana, president del Col·legi, va recordar que els guardons s'inspiren en els valors del metge gironí, «dialogant, polièdric» i valedor del treball en equip, uns valors que comparteixen els premiats.

Per ser un model de referència, reconeguda com el sistema d'atenció a la salut mental més eficient d'Europa, i per la seva aposta per la inserció dels pacients en la comunitat, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions va rebre el primer dels guardons. Gestionada per l'Institut d'Assistència sanitària i liderada pel doctor Claudi Camps, està formada per més de 500 professionals i ha fet de Girona l'únic territori català que ha eliminat la llarga estada psiquiàtrica en favor d'una hospitalització orientada a la inserció comunitària.

Aquesta filosofia s'ha evidenciat, recorda el Col·legi, en «un procés de desinstucionalització i reconversió dels recursos hospitalaris en programes de rehabilitació i suport comunitari per a les persones amb trastorns mentals greus».

Camps va assenyalar que és un model fruit de l'esforç dels professionals per «sortir de l'hospital i acostar-se al pacient i a les famílies en el seu entorn» i va reivindicar la necessitat de continuar avançant en la integració amb la resta del sistema sanitari.

El segon premiat va ser el Grup d'Investigació en Salut Vascular de Girona, integrat per dotze professionals i liderat pel doctor Rafael Ramos, que va subratllar «el valor especial del premi perquè reconeix l'excel·lència de la recerca de l'atenció primària». D'aquest grup nascut el 2006 fruit de la implicació de l'atenció primària de Girona en el projecte del Regicor d'estudi i difusió de les malalties cardiovasculars, els guardons en valoren la seva extensa producció científica. El Col·legi en destaca especialment el disseny, l'any 2011, d'una equació de risc que contribueix a millorar el control de la malaltia arterial perifèrica i que actualment està proposada per ser incorporada a la Guia del Colesterol i Risc Coronari de l'ICS.

El tercer premi va recaure en el neuròleg David Genís i Batlle, un dels fundadors de la neurologia a Girona i mentor de gran part dels neuròlegs del territori. Jubilat l'any 2016, ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ha estat coordinador de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Servei de Neurologia i, també, cap del servei conjunt territorial de la seva especialitat al Santa Caterina.

Durant l'entrega dels guardons, un acte inclòs en la celebració del 120è aniversari del Col·legi, també es va lliurar la primera beca E-Health COMG a la recerca i innovació en tecnologies de la salut. La beca, concedida pel Col·legi i el Campus Salut de la Universitat de Girona, és per a Domènec Serrano i Xavier Castells pel desenvolupament d'un prototip d'eina per formular recomanacions terapèutiques, individualitzades i automatitzades per al tractament del TDAH.

També es van lliurar les tres beques Joan Bruguera per cursar estudis d'especialització o treballs d'investigació mèdica. Van ser per a Pedro Alberto Corzo, per una investigació sobre els factors de risc secundaris de Síndrome de Sheehan a Girona; per a Anna Camós, per completar la investigació científica en oftalmologia i realitzar la seva tesi doctoral sobre atròfia òptica dominant a l'hospital Clínic; i per a Adriana Sánchez, pel treball d'investigació de perfecció i millora de la qualitat de l'equip de resposta ràpida en aturades cardiorespiratòries al Trueta.