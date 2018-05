La policia de Ripoll estrena vehicle

La Policia Local de Ripoll ha adquirit un nou vehicle, un Seat Ateca 1.4 EcoTSI, en substitució del Nissan Qashqai, aprofitant la finalització del període de rènting. L'adquisició del vehicle també s'ha fet per mitjà d'un contracte de rènting, que tindrà una durada de 4 anys, a través de l'Associació Catalana de Municipis que ha facilitat els tràmits. Passat aquest període l'Ajuntament haurà de decidir s'hi compra el vehicle o inicia un altre rènting. Actualment, la plantilla està integrada per quinze agents i disposa de dos vehicles per desplaçar-se en els diferents serveis que ha desenvolupar.