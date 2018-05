Aquest dissabte, dia 19 de maig, a les 11 del matí, a can Trincheria, el PEHOC organitza la presentació de dos llibres relacionats amb la Guerra Civil espanyola. Per una part, el llibre Aeròdroms republicans de Girona (1936-1939). Per una altra, el llibre Cisquet, un maqui olotí, editat per l'Associació Catalana d'ex-presos polítics.