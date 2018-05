Dues candidates opten a rellevar Puigvert al capdavant de la infermeria

Dues candidatures opten a rellevar la doctora Carme Puigvert al capdavant del Col·legi d'Infermeres/rs de Girona, que celebrarà eleccions el 20 i 21 de juny. Els prop de 3.600 col·legiats hauran d'escollir entre la candidatura d'Alicia Rey i la de Gràcia Soler per substituir Puigvert, que era al capdavant de la institució des de fa dotze anys.

Rey és la cap d'Infermeria de Nefrologia de la Fundació Salut Empordà i actualment forma part de la Junta com a tresorera. Per la seva banda, Gràcia Soler és infermera de l'equip d'atenció primària de Portbou i presideix l'Associació Catalana i Salut Escolar.

Puigvert, que és supervisora de la Unitat de Diàlisi de l'hospital Josep Trueta de Girona, és a punt de jubilar-se i no repetirà al Col·legi per «donar pas a gent nova». Marxa, diu, satisfeta per la feina feta «tot i que sempre queda per fer-ne, i amb la sensació d'haver complert els compromisos adquirits».

Del seu pas pel col·legi en destaca els canvis introduïts per millorar la transparència de l'ens i la comunicació amb els col·legiats i la societat, per exemple, amb la incorporació de la mediació, tant entre professionals com amb la ciutadania.

Pel que fa a la professió, també ha canviat en els darrers anys, amb la possibilitat de doctorar-se en infermeria, «que ens ha permès pujar en el món acadèmic, però falta fer el pas en el món assistencial, perquè als doctors els falten sortides professionals». «La infermeria té cada cop més coneixements que no estan prou explotats», destaca, i assenyala que també queda camí per córrer en el camp de l'especialització.



Per primer cop, vot electrònic

Les votacions per escollir presidenta per als propers quatre anys es faran per primera vegada mitjançant el vot electrònic. El dia 21 s'habilitaran ordinadors a la seu col·legial per votar des d'allà.