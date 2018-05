«He anat a congressos on tot eren homes»

El Doctor en Economia Aplicada Pedro Trivín, professor de la UdG des de setembre del 2016 i investigador de temes relacionats amb la desigualtat, és un dels primers acadèmics d'una institució gironina a signar el compromís. «No sense les dones» es va posar en marxa dimecres però va explicar que s'hi treballa des de fa dos mesos i «ha tingut millor acollida de la prevista». «He anat a congressos i ponències on tot eren homes, on les dones no es convoquen com a expertes, sense que hi hagi una explicació lògica», va denunciar, en ser preguntat per la seva motivació.