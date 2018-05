Investigadors es planten contra l'exclusió de les dones en els actes acadèmics

Prou actes universitaris d'homes. Prou conferències i taules rodones masculines. Prou jornades científiques sense dones. Aquesta és la proclama d'un grup d'acadèmics dels àmbits de les ciències socials i l'economia que es comprometen públicament a no participar en cap esdeveniment professional que no convidi dones en qualitat d'expertes.

«No sense les dones» és, justament, el nom d'una iniciativa que vol tenir repercussió a tot l'Estat i que, en només dos dies, ha sumat 453 adhesions; les que s'havien pogut validar fins ahir al migdia, ja que els responsables de la campanya havien rebut més de 660 peticions per afegir-se al compromís i que, per una raó o altra, no s'hi havien incorporat. Entre les firmes publicades al llistat d'acadèmics compromesos hi havia dos investigadors de la Universitat de Girona: els economistes José Ignacio Silva i Pedro Trivín.

Aquest projecte s'articula a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #No_Sin_Mujeres i parteix d'un compte de Twitter creat per investigadors i científics, tots homes, amb l'objectiu de defensar la presència femenina a les ciències socials. A partir d'aquí, es pot accedir a una llista, pública i oberta a noves incorporacions, en la qual els seus integrants es comprometen a no participar en cap esdeveniment acadèmic –com jornades, conferències o congressos– ni en cap taula rodona amb més de dos ponents on no s'hagi convidat almenys una dona en condició d'experta. Els promotors de la campanya insten a complir la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes, aprovada el 22 de març de 2007.

Per inscriure-s'hi i assumir els termes del compromís cal omplir un formulari en el qual es demanen les dades personals, la Universitat, la institució o l'empresa on es treballa o, si es prefereix, la professió que es desenvolupa.

La proposta ha irromput amb força a les xarxes i, tal com els seus responsables van aclarir ahir, «encara que es tracta d'un compromís destinat a homes» també han rebut adhesions de dones que volen explicitar el seu aval a una iniciativa que les posa en valor. D'aquestes, s'han validat 102 firmes de politòlogues, economistes, sociòlogues, sindicalistes, periodistes, filòlogues i altres acadèmiques que conformen un llistat complementari de «suport».



Signatures que comprometen

Pel que fa a la «llista de compromís», la gran majoria dels 453 homes que s'hi havien inscrit fins ahir treballen en universitats públiques i privades, sobretot en l'àmbit de les ciències socials –en consonància amb l'origen de la campanya. Però entre els signants que es neguen a participar en actes que excloguin les dones expertes també hi ha editors, autors, professors i investigadors d'institucions com ara el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), el Fons Monetari Internacional (FMI), l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), professionals que treballen en blogs especialitzats en economia, fundacions, administracions o sindicats. A banda de concretar aquesta informació, els impulsors del compromís també van aclarir que no s'havien validat prop d'un 16% de les peticions rebudes, ja sigui perquè no s'ajusten a l'àmbit professional de la convocatòria o perquè l'origen de la signatura no es pot verificar.