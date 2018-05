Vilaplana liderarà quatre anys més els metges gironins

L'actual president del Col·legi de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana, continuarà en el càrrec quatre anys més. L'anestesiòleg, que lidera els facultatius gironins des del juny del 2014, ha estat l'únic candidat per presidir l'ens i, com recullen Estatuts de la Corporació, va ser proclamat guanyador ahir mateix. Així, les votacions previstes per al 19, 20 i 21 de juny i a les quals estaven cridats a votar els 2.800 facultatius col·legiats a Girona finalment no se celebraran.

En anunciar la seva candidatura, el doctor Vilaplana, que actualment també està al capdavant del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, va exposar que es presentava a la relecció «amb la ferma convicció de culminar els projectes engegats en aquesta primera etapa». El programa de govern que està ultimant comptarà amb quatre grans línies estratègiques: «defensar un sistema sanitari de qualitat, tant públic com privat, donar suport al desenvolupament mèdic, sobretot a partir d'augmentar les ajudes per a formació i establir un model d'acreditació professional, ser útil i transparent per al col·legiat i posar en valor la història i la vessant més altruista de la professió», destaquen des de l'ens.

Dijous al vespre, coincidint amb l'entrega dels premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional, Vilaplana feia balanç dels seu primer mandat assegurant que «ha servit per conèixer millor els professionals i les inquietuds a les que s'enfronten», s'han fet 25 posicionaments públics de diversos temes i s'han enfortit llaços amb la Universitat de Girona.

Renova el mandat amb el gruix de l'equip que l'ha acompanyat fins ara però amb una nova incorporació, la del doctor Ramon Masvidal, cap de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu d'Olot, com a vocal. La resta de l'equip l'integren Pepi Miro, Carme Busquets, Rafael Fuentes, Teresa Mir, Albert Molins,Carolina Roig, Josep Gil i Anna Presas.