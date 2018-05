L'activitat del laboratori de l'hospital d'Olot creix un 8% al nou edifici

El laboratori clínic de l'hospital d'Olot va realitzar l'any passat 367.192 determinacions, un 8% més que les que realitzava aquest equipament a l'antic hospital. El canvi d'instal·lacions a finals del 2014 i l'augment en metres quadrats del laboratori va permetre incorporar una tècnica nova, la biologia molecular, i la millora d'espais i la simplicació dels equips ha permès la realització in situ de les càrregues virals d'HIV i HCV, la detecció de mutacions relacionades amb la trombofília (anomalies de la coagulació sanguínia) o la detecció de microorganismes de difícil cultiu.

L'activitat ha augmentat en els darrers anys tant per l'increment de les urgències com per la feina associada a la implantació i manteniment de la ISO 9001 i això, afegit a la rapidesa amb la qual moltes vegades ha de treballar el servei, fa que actualment no es plantegi l'adquisició de noves proves o tècniques, destaca el centre comarcal de la Garrotxa.

Per primera vegada, aquest any el laboratori ha assolit la certificació per l'Entitat Nacional d'Acreditació i Certificació segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015. La certificació, que no és obligatòria per als laboratoris catalans, valora aspectes com la qualitat dels resultats, la traçabilitat d'un resultat clínic o la gestió de la formació dels professionals.

El laboratori clínic d'Olot presta servei les 24 hores del dia a tota l'atenció especialitzada de la Garrotxa i a l'atenció primària de Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas-Hostoles, a més de a l'ABS d'Olot en alguns casos per evitar desplaçaments innecessaris al parc hospitalari de Salt, on hi ha el laboratori territorial de l'ICS, indica el centre.