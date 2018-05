La lluita contra les distraccions al volant

Aquest divendres els Mossos de Trànsit van fer un macrocontrol a l'autovia C-31 a l'altura de Llofriu i en un tram d'uns 10 quilòmetres en sentit Platja d'Aro. Va durar prop de tres hores –entre les 10 del matí i la una del migdia– i va acabar amb diversos conductors sancionats. Hi van participar 32 agents dels diversos grups de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) que estaven distribuïts estratègicament per la via i la Unitat Canina dels Mossos.

Qui ahir circulava per l'autovia i fins a l'enllaç amb la C-66 a Llofriu es trobava amb un total de quatre controls. L'inspector dels Mossos, Joan Costa, cap de l'ART a Girona, destacava que el macrocontrol, que té característiques específiques que passen per «abraçar un radi bastant ampli de supervisió policial i ubicar-hi estratègicament quatre controls». En concret, són el control de velocitat amb radars; l'específic de transports –s'analitza la documentació i tot el relacionat amb la seguretat viària del transport–; el control de drogoalcoholèmia i unitats mòbils amb vehicles camuflats per interceptar conductors que es distreuen.

El tram de carretera elegit per fer el control d'ahir és fruit d'un estudi previ, diu Joan Costa, que passa per l'anàlisi de l'accidentalitat o la intensitat mitjana de vehicles.

Aquest és el tercer macro-control de Trànsit que es fa a les comarques de Girona, s'està aplicant, destaca l'inspector, «degut a l'increment d'accidentalitat a tot Catalunya» i el que busca és «enviar el màxim d'inputs a les persones. A més es vol crear una certa alarma perquè el conductor es concentri amb la conducció i no es despisti amb altres fets i així evitar l'accidentalitat». Se'n faran cada 15 dies.



Excés de velocitat i ús del mòbil

El d'ahir va acabar amb uns resultats destacables, sobretot per les infraccions per circular a velocitats superiors i per les denúncies per distraccions.

La distracció és un tema que preocupa molt les autoritats de trànsit i els Mossos les persegueixen sobretot amb cotxes sense distintiu policial, el que es coneix com a espiells. L'experiència dels policies dedicats a perseguir les distraccions és important i un dels agents que s'hi dedica ahir explicava que actualment cada dia enxampen molts xofers que utilitzen el telèfon mòbil per enviar missatges de Whatsapp . També en denuncien d'altres per no portar les mans el volant o per consultar documents mentre condueixen. Però actualment, la principal preocupació és la missatgeria mòbil. A qui se l'enxampa, se'l multa amb 200 euros i la pèrdua de tres punts del permís de conduir. La quantitat pot ser la meitat si es paga abans de 20 dies.

Ahir Diari de Girona va estar al vehicle camuflat dels Mossos i en només mitja hora es van enxampar dues persones manipulant el telèfon mòbil. En tot el control, fins a 33 conductors van acabar denunciats.



Vigilant els infractors

Per poder veure el que els conductors fan al voltant, els policies avancen els vehicles i un dels dos agents, mira constantment els de l'altre carril –ho fan sobretot en autopistes i autovies on hi ha dos carrils– i si t'enxampen, com va passar ahir a dos xofers, posen la sirena damunt del cotxe i porten a l'infractor cap a un lloc segur, fora de l'autovia. Allà se li explica el motiu pel qual se l'atura i se'l denuncia per la distracció. En el primer cas d'ahir, es va fer aturar el conductor d'una furgoneta a Platja d'Aro. Un home que l'havien denunciat pels mateixos fets i ja era el tercer cop en dos mesos. L'altre fet es va produir a Palamós, quan es va enxampar una dona que anava conduint amb el mòbil a la mà i que, al mateix temps, estava fumant. Va acabar multada.

Ahir la C-31 anava força carregada perquè era l'operació sortida de la Segona Pasqua i això va acompanyar el macrocontrol. Els agents anaven seleccionant a qui aturaven. Els especialistes en transport van controlar 16 vehicles a qui se'ls demanava documentació i se'ls pesava. Sis van acabar denunciats i un d'immobilitzat.

Un tema que va sorprendre el cap de Trànsit és el nombre de denunciats per excés de velocitat. Es van tramitar 74 denúncies i d'aquestes, 52 es van poder notificar al conductor. De tots els que es van caçar, el vehicle que es va interceptar conduint més ràpidament va ser a 148 quilòmetres per hora en una via de 100. Costa destacava després del macrocontrol que s'esperava que «no tindríem tantes denúncies de velocitats perquè com que és l'últim control de tot, perquè primer en passes un i després un altre, pensava que la gent potser no seguiria així». També es van denunciar quatre persones per no portar el cinturó de seguretat. Quant als delictes contra la seguretat viària en la franja de tres hores es va fer un control de drogoalcoholèmia. Dels 22 tests fets, cap d'ells va donar positiu. En canvi, va haver-hi dos positius per consum de drogues. La Unitat Canina en aquests darrers casos va escorcollar els vehicles, i en cap dels dos el ca hi va trobar presència de droga. Els agents també van denunciar una persona per no portar el permís de conduir. En aquest cas es va obrir atestat que anirà als jutjats. D'altres temes que van controlar els efectius de trànsit van acabar en 22 denúncies. Aquí dins hi ha diversa tipologia de fets, com ara no haver passat la ITV o alteració de les matrícules.