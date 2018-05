Una nova aplicació ubica les fonts d'aigua natural

Durant els darrers anys els smartphones i totes les aplicacions que els acompanyen han revolucionat per complet la nostra vida. Les anomenades «apps» han viscut una crescuda d'allò més significativa i han intentat cobrir qualsevol necessitat en pràcticament tots els camps imaginables.

Aquesta onada digital ha arribat també als excursionistes que des de fa temps poden guiar-se a través dels GPS, veure quines han estat les rutes que han fet els altres usuaris o fins i tot tenir controlades les previsions meteorològiques a temps real.

A partir d'aquesta mateixa setmana, controlar les fonts naturals a través del telèfon mòbil ja és possible gràcies a la nova aplicació impulsada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Les dues organitzacions han desenvolupat una «app» que porta per nom CercaFonts, i es perfila com una eina pensada per a mòbils que aporta informació sobre la ubicació de diferents fonts naturals repartides per tot el territori de Catalunya.

Aquesta aplicació no té cap tipus de cost i ja està disponible tant per a dispositius que funcionen amb el sistema operatiu Android com per a iOs. El CercaFonts esdevé, d'aquesta manera, una referència per a totes les persones excursionistes i per a les aficionades a les caminades. A partir d'uns punts marcats en blau, la persona que cerca la font accedeix a una pestanya on pot trobar tot tipus d'informació d'aquestes fonts, com el topònim, el mapa amb la seva ubicació, les coordenades d'on es troba, fotografies d'aquesta, l'ús que se li dona en l'actualitat i el cabal que porta.



Una eina participativa

L'eina, fruit de la col·laboració institucional, té com un dels seus objectius apropar als usuaris la informació sobre les fonts i, alhora, obtenir-ne de nova gràcies a les dades que aportin els mateixos, i que poden facilitar la localització de noves fonts o millorar les descripcions de les ja catalogades. Aquest feedback entre els mateixos usuaris permetrà que la base de dades pugui anar creixement i enriquint-se amb tota la informació entrant.

CercaFonts també incorpora un visor que, a banda de mostrar la posició de les fonts oficials i de les recollides pels usuaris, mostrarà la ubicació de qui estigui fent la consulta en aquell moment. Per facilitar l'accés a la informació, l'eina ofereix la possibilitat de buscar el nom d'una determinada font o bé d'accedir a un llistat general que en facilita la cerca per poder anar més de pressa i poder localitzar el que es busca.



5.000 fonts catalogades

Tot i que no fa gaire que s'ha posat en funcionament, CercaFonts ja disposa d'un total de 5.000 fonts catalogades. Una xifra que hauria d'anar creixent progressivament durant els pròxims dies, un cop els usuaris comencin a incorporar noves localitzacions.

En el cas de la demarcació de Girona, de moment, a la zona on es poden trobar més sortidors naturals és a les Gavarres (des de la font Torroella, passant per la d'en Mercader, la de Cantagalls, la de l'Alzina, la de Mas Blanquet, la de la Nina o la de Can Sabater).

Desglossat per comarques, el Gironès i el Baix Empordà és on hi ha més fonts marcades, seguit de la Selva, el Pla de l'Estany, la Cerdanya o el Ripollès. En el cas de les comarques de la Garrotxa i l'Alt Empordà, encara no hi ha cap sortidor marcat. Si s'analitza de manera més general, la concentració de fonts es pot localitzar en zones concretes de Catalunya. A les Gavarres, a les proximitats del Cadí, a la zona del Montseny, a les Serres d'Ordal o al Montsant.