Peatges a camions: a Girona sí, a Galícia no

El Govern de l'Estat ha reservat partides per valor de 44,9 milions d'euros als pressupostos del 2018 per compensar les diferents concessionàries d'autopistes espanyoles que tenen, segons conveni amb les administracions, bonificacions dels peatges a vehicles de transport lleuger i pesants. En el cas gironí, els camions tenen prohibit circular per l'N-II i ho han de fer per l'AP-7. Tenen una reducció del peatge del 35% els que recorren el tram i del 50% si realitzen moviments interns. Per aquestes bonificacions, l'Estat compensa la concessionària Autopistas (pel 2018 la xifra és d'1,88 milions i des del 2014 ja sumaran 2,4 milions).

L'AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva no és l'única autopista en concessió que ha de bonificar peatges a camions i, per tant, reben compensacions. En alguns casos, els camions pesants tenen una bonificació del 50% i, en altres, directament n'estan exempts. És el cas de camioners que passen per tres trams d'autopistes de la Rioja, Aragó i Galícia. Els 1,8 milions destinats el 2018 a compensar el tram gironí representa només un 4% del total de les compensacions a concessionàries per bonificacions i exempcions. Aquest és el resum per trams:



AP-7 Maçanet-la jonquera



1,88 milions d'euros per les reduccions dels peatges

Fins que s'executi el desdoblament de l'N-II, els camions de categoria «pesants 2» tenen una reducció del 35% de l'import del peatge si recorren tot o part del tram i del 50% si realitzen moviments interns. El sistema de pagament és el del Via T. L'Estat compensa Autopistas, Concesionaria Española SA amb 1,88 milions per les reduccions al peatge.

AP-2

Saragossa-mediterrani



2,6 milions per les exempcions i les bonificacions als peatges

Compensen Autopistas C.E.S.A amb 2,6 milions per les exempcions de peatge d'anada a vehicles lleugers que efectuen recorreguts d'anada i tornada, en 24 hores, amb origen i destí al tram Alfajarín-Fraga. I es compensa amb bonificació del 25% dels vehicles pesats en els recorreguts interns.



Ap-66 lleó-campomanes



1,6 milions d'euros per rebaixes als peatges de fins al 50%

Compensació d'1,65 milions per les rebaixes de peatges que realitza la societat concessionària «Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A» del 30% en els peatges als vehicles pesats i del 50% als peatges als vehicles lleugers.

Ap-68 Bilbao-saragossa



8,9 milions per les exempcions i reduccions dels peatges

Es compensa a Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A per diferents trams de l'AP-68 Bilbao-Saragossa. Les bonificacions són: Al tram Haro-Alfaro, exempció de peatge a vehicles lleugers en trajectes interns (finançat a parts iguals amb La Rioja); exempció de vehicles lleugers i pesants en moviments interns entre Cenicero, Navarrete, Logronyo i Agoncillo. També es bonifica amb el 50% a la resta de moviments interns en el tram Saragossa-Gallur, exempció de peatge a vehicles lleugers en trajectes interns amb el mateix origen i destí en 24 hores i del 25% al peatge de vehicles pesants en trajectes interns. La compensació global és de 8,9 milions d'euros.

ap-9 ferrol-

frontera portuguesa



6,46 milions d'euros per

la gratuïat de moviments

Compensació a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, SA. de 6,46 milions d'euros per la gratuïtat dels moviments interns en els trams entre Morrazo-Vigo i Corunya-A Barcala.



autopista

madrid-toledo



Indemnització de 3,2 milions per sentència judicial per la no construcció d'una autopista

Indemnització de 3,2 milions d'euros a «Autopista Madrid-Toledo» en compliment de la sentència del Tribunal Suprem de data 16 de maig de 2011 que va estimar que la societat concessionària havia patit perjudicis econòmics per la no construcció de l'autopista Toledo-Ciudad Real-Còrdova, prolongació de l'autopista Madrid-Toledo cap al sud.



llei 37/2015

de carreteres



16,1 milions d'euros per compensar pèrdua d'ingressos

Compensa per desviaments de trànsit segons la llei, per exemple de l'Autopista A Corunya-Carballo per peatges que utilitzen accessos al port. Entre l'import total també hi ha obligacions anteriors.