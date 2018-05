Puigcerdà obrirà un taller de cuina a Bolívia per a noies amb risc d'exclusió

Un cop construït l'hospital maternoinfantil a Etiòpia, pel qual Puigcerdà i l'entitat solidària Dream Runners han recaptat fons en els últims 5 anys a través d'una cursa del 15 d'agost, les dues institucions han decidit impulsar un nou projecte de cooperació internacional. El nou destí de la solidaritat cerdana a Bolívia, amb la creació d'un taller de cuina per a noies d'entre 13 i 18 anys amb risc d'exclusió social. La tria respon al fet que es tracta del país que aporta més immigrants a Puigcerdà.

El projecte preveu crear una oferta formativa per a cent noies a Cochabamba. Puigcerdà, Dream Runners i Ipi-Cooperació s'encarregaran de l'adequació dels espais físics on es faran els tallers de cuina i de l'aportació dels formadors. El projecte requereix una inversió d'uns 12.000 ?, que tant l'Ajuntament com Dream Runners esperen recaptar en la 6a edició de la cursa, aquest estiu, segons van explicar l'alcalde i la responsable de l'entitat solidària.