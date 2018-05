Santa Pau farà factures de la selecció dels residus

Els ajuntaments d'Argelaguer i Santa Pau, el 2019, continuaran les proves de recollida de residus d'enguany sobre la base de contenidors tancats amb obertura per targeta i bosses personalitzades amb codi de barres. En el cas d'Argelaguer serà tot el poble i Santa Pau limitarà la prova al barri de ca la Guapa. Segons ha explicat l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC), la novetat serà que els veïns rebran una factura del que els hauria costat el servei de recollida segons el nivell de selecció demostrat. Això no obstant, el rebut del 2019 serà comú per a tots. Companys ha avançat que de cara al 2020 alguns municipis podrien aplicar el pagament segons generació i la factura seria real. En tot cas, els canvis en els models de gestió de la recollida de residus avancen. Una mostra n'és el fet que en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va tenir lloc l'aprovació de la desconnexió de Besalú de la recollida comarcal. El motiu de la sortida de Besalú és que la vila de la Garrotxa ha apostat per la recollida porta a porta. L'empresa adjudicatària ja ha assumit la recollida i, encara que físicament el porta a porta encara no l'ha aplicat, fa proves.