Un veí de Llagostera troba gatets a sota d'unes runes

Un veí de Llagostera va localitzar el passat dimecres uns gatets d'entre dues i tres setmanes atrapats en unes runes d'una nau industrial pròxima a la localitat. Els animals es trobaven sota tres pilons de pedres i restes de les obres que s'estaven executant en aquesta nau industrial. El veí assegura que va aconseguir agafar-ne un i que, en preguntar als treballadors del lloc el perquè de la seva inoperància respecte als animals, ells li van contestar «que només eren gats i que no passava res». En sentir la resposta va optar per acudir a l'oficina del costat, on la treballadora que hi havia tampoc li va donar cap solució. «Com si fos normal deixar morir gatets tan petits a la runa», lamenta el veí.

Després d'una breu picabaralla amb els treballadors, els va dir que si no feien res, els denunciaria. L'home assegura que en un primer moment no el volien deixar marxar, però que finalment ho va poder fer amb l'única gateta que va aconseguir salvar. El veí va trucar al telèfon d'emergències 112, li van agafar les dades i li van dir que si hi havia alguna informació, s'hi posarien en contacte.