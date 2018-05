Batalla contra els incívics de la brossa a Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles ha decidit passar a l'acció i començar a sancionar aquells ciutadans incívics que no llencen correctament les escombraries, ja sigui perquè les dipositen en papereres de la via pública o perquè les deixen fora dels contenidors de recollida selectiva o no es recicla correctament. L'ordenança que regula aquestes males pràctiques és del 2011 i inclou sancions d'entre 150 fins a 3.000 euros en funció de la gravetat. Durant el 2017, i veient que la problemàtica persistia, el consistori va decidir posar les primeres sancions. En total, se'n van posar 35. En el que va d'any, el consistori ha obert vuit expedients sancionadors més per aquest mateix motiu. Per localitzar els infractors, s'han obert bosses per trobar documentació personal i en menor mesura s'han analitzat imatges de càmeres de videovigilància que ja es van instal·lar fa uns anys per combatre aquestes males pràctiques.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Bosch, lamenta que s'hagi hagut de recórrer a les sancions però assegura que, des de llavors, han notat una millora. Des de feia temps que havien detectat alguns punts conflictius i es va decidir començar a posar sancions després de veure que les campanyes de civisme i els cartells informatius no havien tingut l'efecte esperat. És el cas per exemple d'una paperera que hi ha davant del Museu Darder. "Els visitants que entraven no hi podien tirar res perquè sovint hi havia una bossa d'escombraries d'un particular, quan els contenidors (de recollida selectiva) estan a 20 metres", explica l'edil.

Altres actituds incíviques són les d'aquells ciutadans que deixen les bosses de selectiva a fora dels contenidors o que no fan correctament el reciclatge i posen les deixalles en una mateixa bossa. Segons Bosch, són males pràctiques que acaben donant una "imatge bruta" de Banyoles que "no es correspon" amb el global de la població. Fa uns anys, es va apostar per fer pedagogia, amb campanyes de sensibilització. També es van posar cartells informant de les sancions i instal·lant càmeres de videovigilància a tres punts de la ciutat pel seu efecte dissuasiu.

Veient que la problemàtica persistia en alguns punts, se'n va fer un seguiment i es van obrir les bosses per trobar documentació dels incívics. En menor mesura també es van utilitzar les imatges de les càmeres per documentar les infraccions. Durant el 2017, es van posar un total de 35 sancions i en el que va d'any, vuit més. Alguns dels sancionats van intentar eludir les multes al·legant que "tenien pressa" per dur les deixalles al lloc adequat o culpant al personal de neteja que tenen a casa. "Hi ha uns horaris recomanats per llençar les deixalles que si a vegades no es compleixen de forma estricta tampoc passa res; ara bé, deixar les escombraries al primer lloc que ens passa pel cap, tampoc", afegeix Bosch.

Des que s'han posat aquestes multes la situació ha millorat, especialment en el cas de les papereres. Bosch lamenta haver hagut de recórrer a la sanció com a últim recurs: "No és del gust de ningú haver de sancionar veïns per aquestes temes però la resta de ciutadans que fan les coses com s'han de fer no en tenen la culpa i no tenen per què patir-ho".

Sense turisme de residus de Porqueres

El febrer passat, el municipi veí de Porqueres va començar amb el sistema porta a porta per recollir les deixalles. A dia d'avui, però, no s'ha detectat que hagi comportat un repunt de les deixalles per part de veïns de fora de Banyoles. "Ens ha sorprès perquè ens pensàvem que hi podria hi hauria turisme de residus com ha passat a altres indrets però de moment no ho hem detectat", afirma Bosch. El que sí que admet són alguns punts entre els dos municipis on encara hi ha veïns que hi deixen deixalles malgrat haver-se enretirat els contenidors. Es tracta, però, de fets molt puntuals que esperen resoldre properament.