Bescanó tanca el pressupost del 2017 amb un superàvit de 372.295 euros

L'Ajuntament de Bescanó ha tancat el pressupost del passat 2017 amb un superàvit de 372.295 euros. Paral·lelament, també ha reduït el coeficient d'endeutament municipal, el qual a 31 de desembre del mateix any aquest estava situat en el 45,23% (gairebé 2 punts menys que un any enrere). Es tracta del coeficient d'endeutament més baix des de l'any 2015, i amb una previsió per al 2018 de reduir-lo fins al 39,76%.

L'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, destaca que aquests resultats posen en relleu «la tasca de control i rigor» que porta a terme l'equip de govern en l'àmbit pressupostari «sense deixar de prestar tots els serveis» que s'ofereixen des de l'Ajuntament. Una altra dada positiva de l'any 2018 és que el pla d'inversions de Bescanó es realitzarà totalment amb recursos propis. Això implica que les inversions previstes es faran sense haver de demanar inicialment cap nou crèdit bancari.

Aquest pla inclou inversions per un valor de 843.667,60 euros i el projecte d'urbanització de la zona Sud-oest del municipi pressupostat en 1.640.000 euros. En aquest sentit, Garcia ha valorat que «el fet de no haver de demanar crèdit facilitarà que aquestes inversions es puguin dur a terme amb més celeritat».

Les inversions previstes estan destinades principalment a l'estalvi energètic, l'asfaltatge de carrers i a la consolidació de la zona esportiva amb la millora de les instal·lacions. Pel que fa al benestar dels més menuts, es preveuen millores a les infraestructures dels parcs infantils. També es preveu millorar la neteja dels carrers mitjançant l'adquisició d'un nou vehicle de neteja viària, així com la implementació de sistemes de seguretat i videovigilància.