Conveni per a la recuperació dels triennis

? El Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar per unanimitat l'acord que regirà les condicions laborals dels treballadors de l'ens i dels consorcis dependents, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.

L'acord, que afecta 150 treballadors, consisteix en la inclusió de nous triennis, una nova regulació de les hores extres i el reconeixement d'ampliació de vacances per antiguitat, entre altres aspectes.

El president, Joan Espona (PDeCAT), va exposar aquest l'acord als consellers. Va fer un breu recorregut temporal per les diferents fases de l'acord. Per al Consell Comarcal, la voluntat de la negociació s'ha basat en el reconeixement d'una pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores a causa, sobretot, de la crisi econòmica i de les reduccions salarials imposades normativament per l'Estat

Aprovat per unanimitat, l'acord va arribar a la sala de plens després de 17 anys d'haver-se signat el darrer convenir laboral al Consell Comarcal de la Garrotxa. Els acords aprovats en el darrer ple tenen una durada de 3 anys.