Som Energia situa Girona en l'Atles d'utopies

Una organització internacional d'investigació i promoció de polítiques que contribueixin a crear «un món més just, democràtic i sostenible», el Transnational Institute, amb seu a Amsterdam, ha inclòs la cooperativa gironina Som Energia en un Atles d'utopies amb 32 experiències que s'estan desenvolupant a 19 països. Totes elles –expliquen els responsables de l'institut– «estan creant solucions radicals» per a les crisis econòmiques, socials i ecològiques del sistema i que, des del seu punt de vista, haurien de servir d'exemple per tal de canviar-lo.

A més de la cooperativa de consum d'energia renovable Som Energia, que es va constituir el desembre del 2010, l'atles també posa en el mapa la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE), que dona eixopluc a associacions i col·lectius que treballen arreu de Catalunya. La XSE es va fundar en una reunió al Centre Cívic Pla de Palau de Girona, el 5 d'octubre de 2013.



Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica

L'edició 2018 d'aquest Atles d'utopies s'estén per Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica del Nord i del Sud, continents sobre els quals ubica experiències comunitàries d'efectes transformadors en els àmbits de l'habitatge i, també, dels consums d'aigua i energia. La convocatòria per a presentar-hi projectes es va obrir el tercer trimestre de 2017 i un jurat les va analitzar entre els mesos de novembre i desembre.

Ja aquest any, el públic va poder votar les experiències que va considerar «més inspiradores» a través del web d'un projecte que s'ha denominat Ciutats Transformadores –tot i que el concepte va més enllà dels límits d'una ciutat– i, a l'abril, es va publicar un mapamundi fruit d'aquestes votacions. El pas següent serà al juny, quan se celebrarà una conferència sobre Noves Polítiques, en la qual participaran representants de les iniciatives seleccionades amb l'objectiu de donar-ne visibilitat. El Transnational Institute aclareix que vol fer-ne un reconeixement públic, però sense voluntat de fomentar la competitivitat sinó de posar el focus en models positius i extrapolables a altres llocs del planeta.

A hores d'ara, aquest institut internacional fundat el 1974 ja està recollint noves candidatures, a través del correu electrònic, per a l'edició 2019 del seu Atles d'Utopies.

Els promotors del projecte aclareixen que el conjunt d'experiències escollides no pretén ser una mostra exhaustiva, però sí una forma de demostrar «que les solucions públiques basades en els principis de la cooperació i la solidaritat –en comptes de la competència i el lucre privat– han aconseguit millors resultats a l'hora de satisfer les necessitats bàsiques de les persones».

A més, apunten que amb el seu mapa subratllen iniciatives «inspiradores» de dimensions molt diferents, ja que van des de les que es realitzen en petites aldees de Bolívia o en comunitats rurals de Nicaragua fins a d'altres que es desenvolupen en grans ciutats europees, com ara París, Berlín o Àmsterdam.



Dues iniciatives de Barcelona

A banda de Som Energia i de la Xarxa per la Sobirania Energètica, entre les iniciatives europees destacades també n'hi ha altres de catalanes, com la plataforma de Barcelona en Comú, creada el 2014; i l'associació digital barcelonina Jocs del Comú, que impulsa el sistema de dades obertes com a base de la transparència de les institucions.