La Garrotxa rep ajut econòmic de la Diputació contra la vespa asiàtica

Berga va concretar que la Diputació ajudarà els municipis en la compra d'equips, trampes, roba i líquids especials per a les accions destinades a mitigar la presència de l'espècie invasora. Va apuntar que la Diputació els ha recomanat que estiguin preparats per fer servir el material per la tardor, quan els nius de la vespa són més visibles i les vespes reines encara no han abandonat el niu.

En el debat, Josep Guix (PSC), va considerar que la implicació de la Diputació en la lluita contra l'insecte depredador arriba tard i va valorar que hauria de ser la Generalitat l'ens que hauria d'afrontar la lluita. Raül Massanella (CUP) va demanar difusió referent a la importància de combatre l'espècie invasora. Narcís Feixas (ERC) va assenyalar que l'Ajuntament de Santa Pau, del qual és regidor, ha treballat en diferents accions contra la vespa asiàtica des dels primers indicis de la presència de l'animal a la seva municipalitat.

En els darrers mesos, els ajuntaments de la Garrotxa, en col·laboració amb l'Associació d'Apicultors Gironins, han promogut la instal·lació de trampes destinades a capturar vespes reina



L'eruga del boix

En la mateixa part del ple, el portaveu del PSC, Josep Guix, va demanar que el Consell demanés ajut per evitar que l'eruga del boix acabi amb l'existència de tots els boixos de la comarca.

El president del Consell Comarcal li va respondre que el Consell Comarcal fa i farà tot el possible per lluitar contra l'eruga que s'alimenta de boixos.