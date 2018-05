Invertiran 7,8 milions per reduir els accidents entre Besalú i Serinyà

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), en el darrer ple de l'organisme va explicar que es va reunir amb representants de la Direcció General d'Infraestructures i de Mobilitat per demanar la continuïtat de la doble via de l'A-26 fins a l'inici de l'autovia de Banyoles fins a Girona.

El president va fer la petició perquè la Generalitat assumís la construcció de l'autovia en comptes de tirar endavant el projecte de rotondes i carrils d'acceleració entre Serinyà i Besalú.

Espona va explicar que des de l'Administracio catalana li havien respost que la intenció és evitar la sinistralitat que hi ha en el trajecte i que seria una solució provisional a l'espera que el Departament de Territori i Sostenibilitat disposi de recursos per afrontar un desdoblament. Va considerar la resposta com a vàlida pel fet de ser per evitar riscos a les persones.

Es tracta d'un projecte valorat en uns 7,8 milions d'euros que estableix actuacions de seguretat viària en un recorregut de cinc quilòmetres.

El projecte preveu actuar en set interseccions que hi ha en aquest tram, que se substituiran per quatre rotondes. L'acció va ser licitada fa un any, i ha tingut lloc el procés d'expropiacions. La previsió és que l'inici de les obres sigui ben aviat. El termini d'execució de les obres és de quinze mesos.

El motiu de la referència a la sinistralitat del president del Consell Comarcal va ser un prec del representant del PSC, Josep Guix, el qual va mostrar la preocupació del seu grup pel fet que el Departament hagi optat per una millora d'urgència, en comptes d'afrontar el desdoblament entre Besalú i Cornellà del Terri, on comença l'autovia entre Banyoles i Girona.

Guix va valorar que Olot és l'única capital de comarca que no disposa d'un accés desdoblat i va considerar que els habitants de la Garrotxa haurien de tenir els mateixos serveis que els de les altres comarques.



Molt de trànsit

La C-66 entre Serinyà i Besalú és el principal accés a Olot des de les comarques de la costa i de Girona ciutat. Està calculat que hi passen uns 14.000 vehicles diaris.

El projecte per a la seguretat preveu un giratori de 33 metres de diàmetre a l'entrada de Besalú.

També preveu solucions per als accessos de la C-66 des de les coves de Serinyà i del veïnat de Fares a l'altura de la benzinera que vol comprar l'Ajuntament de Sant Ferriol.