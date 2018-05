Els principals delictes a les ciutats són furts, atracaments i robatoris en cases

Agents dels Mossos d´Esquadra, patrullant per Blanes, en una imatge d´arxiu.

Agents dels Mossos d´Esquadra, patrullant per Blanes, en una imatge d´arxiu. ddg

Aquest primer trimestre de l'any s'ha saldat amb un total de 9.186 infraccions penals a tota la província de Girona, xifra que suposa un 9,5% de fets més que l'any passat per aquest mateix període. Si s'analitzen els delictes més nombrosos a les ciutats, cal destacar els robatoris en domicilis, els furts i els robatoris amb violència i intimidació. Es tracta dels cinc municipis de més de 30.000 habitants de la demarcació.

La lluita que fan els Mossos d'Esquadra i les policies locals de les localitats està donant els seus resultats i hi ha indicadors que han anat a la baixa, sobretot, el tràfic de drogues.

Les dades que ha fet públiques el Ministeri de l'Interior de gener a març de 2018 mostren que Girona, Figueres, Blanes, Lloret i Olot acumulen prop de la meitat dels furts que s'han conegut a les comarques gironines.

Dels 2.355 detectats, 1.018 han estat en aquestes grans poblacions. Els furts es donen sovint en establiments comercials i en zones on hi ha molt moviment de gent, com són les ciutats. I alguns d'ells a vegades són fruit del descuit de la mateixa víctima.

Mossos i policies locals treballen aquests aspectes conjuntament i també es fan campanyes com les de Nadal, època que els delinqüents aprofiten per fer l'agost. Sovint els autors dels furts són delinqüents habituals i reincidents.

L'altre delicte destacat pel que fa al seu elevat nombre durant aquest període és el robatori amb violència i intimidació, el que es coneix popularment com atracament, però aquí també hi entrarien, per exemple, estrebades.

Cal dir que dels 196 de tot el trimestre, 123 han estat en aquestes grans ciutats gironines, prop del 70%. Destaca Figueres, on s'han incrementat un 383,3% segons les dades de Criminalitat, ja que s'ha passat de 6 a 29.

A la ciutat de Figueres precisament els Mossos d'Esquadra van detenir el mes de març un home que havia generat molt rebombori a la ciutat. Un lladre que elegia gent gran o amb mobilitat reduïda per fer-los estrebades. Entre febrer i març en va arribar a fer cinc. En el darrer cas va robar a un home que anava en cadira de rodes, que va quedar ferit en fer-lo caure. El jutge el va enviar a presó.

Els robatoris amb força a domicilis són una de les preocupacions actuals de la policia a la demarcació de Girona i és que els darrers dos anys estan anant a l'alça. Enguany, entre gener i març, han pujat prop del 21%, arribant als 1.012 fets.

Si s'analitzen, però, les dades a les grans ciutats, cal dir que aquestes no acumulen el gruix dels casos de robatoris amb força en habitatges, ja que durant els tres primers mesos de l'any n'hi ha hagut 250, és a dir, suposen una quarta part dels casos. Cal dir, però, que s'han incrementat en un any, ja que el 2017, de gener a març n'hi havia hagut 162 en les cinc ciutats.



Segones residències

Molts dels robatoris detectats enguany s'han donat en àrees més aïllades i molts d'ells, també, en segones residències. En zones on, per exemple, uns lladres en un sol dia, aprofitant que majoritàriament estan buides durant l'hivern o entre setmana, aprofiten per fer l'agost.

Analitzant cada ciutat, cal destacar que Girona, com és normal essent el nucli de població més gran, és el que acumula més infraccions penals, fins a 1.490 en tres mesos. Això significa un creixement del 10,9% respecte al mateix període del 2017, quan n'hi va haver 1.343.

En canvi, si el que es mira és l'increment de fets, cal destacar la ciutat de Blanes. Aquí les infraccions penals, segons el balanç del Ministeri de l'Interior, han crescut en un 32,3% durant el primer trimestre, passant de 437 a 578.