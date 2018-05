La sectorial apícola de JARC vol més protecció per a les abelles

La sectorial apícola de JARC va celebrar ahir una jornada a Reus per debatre sobre les amenaces que actualment pateixen les abelles. L'acte es va centrar en la necessitat de combatre la vespa asiàtica i els efectes del canvi climàtic. Carles López, secretari tècnic d'Apicultors Gironins Associats, va exposar la greu problemàtica existent a les comarques gironines amb la vespa velutina, una espècie invasora que s'alimenta de les abelles autòctones, provocant un important descens de les poblacions i de la pol·linització. L'entitat, es va afegir també a la commemoració del Dia Mundial de les Abelles, que se celebra avui, demanant més suport per contrarestar la progressiva desaparició d'aquesta espècie, vital per al manteniment dels ecosistemes.