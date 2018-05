Arrels del Vi es consolida amb més de 3.000 visitants i rècord de vendes

Arrels del Vi s'ha convertit, un any més, en una de les fires més importants dels vins de la DO Empordà. Durant el cap de setmana la fira vinícola va oferir més de 100 degustacions de vins de 25 cellers de la DO Empordà i un celler convidat del Rosselló.

L'onzena edició de la fira vinícola ha servit per consolidar-se com l'única fira professional de vins de la DO Empordà que esà oberta al públic. La fira va rebre més de 3.000 assistents, i s'ha convertit aquesta edició en l'any de més vendes. Els amants d'aquest tipus de vins van poder tastar diferents varietats i van poder conèixer de primera mà els propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos.

Una de les novetats de l'edició d'enguany va ser l'especial «Arrels Kids», un activitat familiar on els més petits van poder pintar amb vi dirigit per Marta de Arañó de «Tinta i Vi». També es van oferir visites guiades a les Ruïnes d'Empúries on s'explicava com va arribar el vi en aquest punt, el primer de la penísula Ibèrica.

Durant la fira també es va celebrar el tast a cegues dels Premis Arrels del Vi 2018, amb la participació de 10 sommeliers. La guanyadora va ser Clara Antúnez, de Gastronómica Events.