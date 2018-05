El Camí Oliba, premi Ali Bei a la millor destinació 2018

L'Associació de rutes del romànic, de la qual forma part el Consell Comarcal del Ripollès i que és responsable del projecte del Camí Oliba, ha rebut el premi Ali Bei a la millor destinació 2018. Ha estat en el marc de la XXIII Nit del Turisme, un esdeveniment organitzat per l'Associació Catalana de Periodistes i Escriptors d'Economia i Turistes (ACPETUR). Més de 400 persones van assistir a la festa, que va tenir lloc a l'Hotel Porta Fira, a l'Hospitalet de Llobregat.

El Camí Oliba és un sender de gran recorregut (GR-151) que connecta algunes de les obres més emblemàtiques de l'art romànic català. Transcorre entre Montserrat i els Pirineus i passa per algunes de les ciutats i pobles amb més història de la Catalunya Vella, com Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Manresa i Vic. Creua el paisatge d'interior i de mitja muntanya de les comarques del Ripollès, el Bages, el Moianès i Osona en un itinerari poc exigent i envoltat de serveis turístics i comercials de gran valor afegit. Considerat com un veritable "museu al mig de la natura", el Camí Oliba engloba art, cultura i història en la seva essència, en espais gairebé inalterats al llarg dels temps. És un recorregut pels orígens de Catalunya, quan personatges com el bisbe i abat Oliba van decidir repoblar i cristianitzar aquestes terres sembrant-les d'esglésies i monestirs.

L'objectiu de l'associació és donar a conèixer el Camí Oliba. És un ens integrat pels consells comarcals del Bages, el Moianès, Osona i Ripollès i els ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Manresa i Vic. Properament es veurà ampliat a altres punts del territori català.



Any 2018: Mil·lenari Oliba

Enguany se celebra també el mil·lenari del nomenament d'Oliba com a bisbe de Vic. En el marc d'aquest aniversari es programen diversos actes que tenen com a finalitat donar a conèixer aquest producte turístic. Un d'ells serà el projecte "Oliba Episcopus", que preveu la realització de quatre esdeveniments en els quals el públic podrà gaudir de diverses propostes artístiques i culturals en espais que tenen una relació estreta amb la figura d'Oliba. Les propostes, que aniran de juliol a octubre, tindran lloc als municipis de Sant Joan de les Abadesses, Manresa, l'Estany i Vic.