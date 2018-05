Carnet Jove fins als 31 anys; descomptes a Renfe només fins als 25

Els joves tenen diferents opcions per gaudir de descomptes en mobilitat i, més en concret, per viatjar en tren. Però no tots. Malgrat que el Carnet Jove, una de les targetes que permeten bonificacions, comprèn els usuaris d'entre 12 i 31 anys, Renfe només permet disposar dels avantatges entre els 14 i els 25 anys. A partir de llavors, només els estudiants o els de família nombrosa en són beneficiats. Renfe no preveu allargar l'edat més enllà dels 25 anys, ja que considera que a la web apareixen promocions de fins al 70% que els poden ser d'utilitat.

En concret, els joves d'entre 14 i 25 anys tenen dues targetes possibles per tenir descomptes, el Carnet Jove i la pròpia de la companyia, la targeta +Renfe Jove 50. En el primer cas, els descomptes són del 20% en qualsevol modalitat de tren mentre en la segona els avantatges són una mica més grans, tot i que amb una limitació, cal pagar 50 euros per la targeta. En aquest cas, s'ofereixen descomptes en funció de l'antelació de compra: per als AVE i trens de llarga distància, un 50% si compra abans de 30 dies, un 40% abans de 15 dies o del 30% si és inferior a 15 dies. En trens Avant, de Mitjana Distància i Rodalies, el descompte és del 25% independentment del temps de compra. Tot i que és un 5% més de descompte que els que disposen de Carnet Jove, són pocs els que tenen la targeta de Renfe. L'any passat a les comarques gironines només hi havia 309 beneficiaris. En canvi, els usuaris potencials del Carnet Jove entre 14 i 25 anys que poden tenir descomptes al tren suposen més de 35.000.