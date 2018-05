La Festa del Joguet de Figueres commemora els seus 25 anys

Durant tot el dia d'ahir Figueres va celebrar els 25 anys de la seva Festa del Joguet, una trobada de compra-venda i intercanvi de joguets de col·lecció. En aquesta edició hi van participar més d'una vuitantena d'expositors, provinents de Catalunya, de la resta de l'Estat i de països com França, Holanda, Itàlia i Bèlgica. Amb motiu de l'aniversari es van fer dues accions especials: un pastís gegant creat en forma de baldufa per l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà i una la secció del fotògraf Jordi Puig, on es convidava tothom a fotografiar-se amb els seus joguets preferits. Durant tot el dia també es van organitzar jocs de cartes i de rol.