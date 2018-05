Els germans Roca preparen un menú d'inspiració canària

El restaurant El Celler de Can Roca, amb tres estrelles Michelin, va fer dijous passat una picada d'ullet al plàtan canari durant una jornada que va servir de preludi per a l'homenatge gastronòmic que els germans Roca faran la propera tardor a les Canàries, amb un menú elaborat amb productes de les illes, i que s'emmarca en el projecte de col·laboració entre BBVA i l'establiment culinari gironí.

Joan, Josep i Jordi Roca van atendre dijous els periodistes canaris, amb els quals van parlar amb generositat sobre la varietat i la riquesa dels productes canaris, entre els quals van destacar els formatges de Fuerteventura i Gran Canària, el vi de Tenerife, la pinya d'El Hierro i l'alvocat grancanari, a més de les « papas nuevas», la mel de Palma o el cafè, entre d'altres.

Molts d'aquests productes seran els que facin servir els Roca per crear el proper novembre, en col·laboració amb els alumnes d'una escola d'hostaleria, un menú d'homenatge a la gastronomia de les Illes, una cuina que, segons Josep Roca, «tindrà aviat el reconeixement que mereix».

A la terrassa d'El Celler, Jordi, el més jove dels Roca, va indicar que des de fa temps ja «treballem amb productes de les illes per als nostres menús». En especial, va parlar d'un postre inspirat en un cigar que el cèlebre reboster ofereix habitualment a El Celler.

Jordi Roca, que va acabar la jornada cuinant per als seus convidats canaris un plàtan a la carbonara, va dir que entre els seus projectes futurs hi ha «cultivar cacau a les Canàries». Segons va explicar, «pel clima i les característiques geogràfiques crec que podria ser possible comptar amb el primer cacau d'Europa a les illes. No sé quan es podrà posar en marxa, però és un projecte que em fa molta il·lusió», va dir



Els vins, un tresor

«Del rebost canari és evident que si parles amb un sommelier en destacarà els vins. Canàries s'ha convertit en un fons de reserva i de diversitat immens. Compteu amb vins de 200 anys que són un veritable tresor», va afegir Jordi Roca, coneixedor de l'agronomia de les Illes Canàries, i que el mes de setembre viatjarà en un primer avançament a les Illes per posar-se en contacte amb ramaders i agricultors de cara a elaborar el menú que cuinaran al novembre a Gran Canària.