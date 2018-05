El Güell atén prop de 13.000 visites entre el desembre i l'abril

El centre Güell de Girona ha atès gairebé 13.000 pacients durant la temporada de grip. El centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) Güell, que des del 18 de desembre atén urgències les 24 hores del dia, ha registrat 12.918 visites entre els mesos de desembre i abril, coincidint amb la campanya d'hivern, una època en què els centres sanitaris tenen més pressió assistencial per les atencions relacionades amb la grip i els refredats.

Del total de visites registrat en aquests quatre mesos i mig, el 92% -11.890- estaven relacionades amb l'activitat urgent, mentre que les 1.028 atencions restants van ser visites d'infermeria per a la realització de cures programades.

Des de l'any 2006, el centre Güell concentrava l'atenció a les urgències en horari nocturn entre setmana -de vuit del vespre a vuit del matí- i les 24 hores del dia durant els caps de setmana i els festius. De mitjana, atenia unes 60 visites durant les nits dels dies feiners que s'enfilaven fins a les 220 diàries durant els caps de setmana, segons les dades de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Només en les dues primeres setmanes en funcionament, les dues darreres de desembre, aquest dispositiu assistencial pensat per atendre pacients de complexitat baixa i moderada i descongestionar així les urgències hospitalàries va sumar 1.824 visites, coincidint amb l'inici de l'epidèmia gripal, que va ser la primera setmana del 2018. De fet, tan sols el 30 de desembre va arribar a registrar 351 visites.

Entre gener i abril ha registrat 11.094 visites més, és a dir, uns 92 usuaris al dia de mitjana, aproximadament.

Pel que fa a la procedència dels usuaris que han passat per aquest dispositiu que es va posar en marxa dins el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, tres de cada quatre tenien com a referència algun dels equips d'atenció primària de la ciutat de Girona, segons les dades facilitades per l'ICS.