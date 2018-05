Més de 300 pares i alumnes del Gironès i el Pla de l'Estany exigeixen continuar gestionant el menjador escolar

Més de 300 pares, mares i alumnes d'escoles públiques del Gironès i el Pla de l'Estany s'han concentrat, aquest dilluns a la tarda, davant l'Ajuntament de Girona per exigir que les AMPA i les AFA continuïn gestionant els menjadors escolars.

Una trentena d'associacions de pares critiquen que el Departament d'Ensenyament fa una "interpretació política i a la seva mida" de la nova llei de contractació, que fa convocar concurs públic per al servei. Els pares creuen que això afavorirà a les grans multinacionals (que podran proposar preus més competitius) en detriment de la qualitat del menjar o de les empreses de proximitat.

El director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, ha assegurat que estan intentar trobar fórmules per complir la normativa i, alhora, permetre que les AMPA contribueixin a l'hora de dissenyar les condicions del servei al seu centre. El portaveu dels pares, Bernat Collell, ha afirmat que aniran "fins al final" perquè hi ha en joc part del model educatiu per als seus fills.