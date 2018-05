Més de 54.000 gironins van disposar del Carnet Jove durant el 2017

El Carnet Jove, la targeta que facilita avantatges i descomptes en diferents àmbits com la cultura, la mobilitat, la salut o el lleure per a les persones d'entre 12 i 31 anys (el 2016 es van ampliar les edats) segueix gaudint de bona salut. A les comarques gironines, les xifres d'usuaris que disposen d'aquest carnet es mantenen similars a la d'anteriors anys i, el 2017, van superar els 54.000. Dels 159.297 gironins d'entre 12 i 31 anys censats, gairebé el 34% tenien la targeta.

Les comarques gironines no són, però, la zona catalana amb més usuaris. Les Terres de l'Ebre lideren la implantació del Carnet Jove amb un 42,63% dels seus joves que la tenen, seguit de l'Alt Pirineu i Aran (41,92%), el Camp de Tarragona (36,26%) i l'Àmbit de Ponent (34,86%). Després de Girona, i per sota, hi ha l'àmbit de Barcelona (33,86%) i les comarques centrals (31,77%), segons les dades de la Generalitat.

En total, 549.992 joves van disposar del Carnet Jove al llarg del 2017 (529.821 residents a Catalunya i 20.171 a l'estranger). Així, a escala catalana, un de cada tres joves (un 34,25%) tenien el carnet i la franja d'entre 18 a 25 anys té la penetració dels titulars del carnet més elevat (un 49,74%). Pel que fa a les dades del gènere, el nombre de noies és superior al de nois (53,35% i 46,65%, respectivament).

El Carnet Jove és el servei de titularitat pública més utilitzat per part del jovent i l'any passat va comptar amb la col·laboració de 3.876 grans mitjanes i petites entitats arreu del territori. En concret, els usuaris es van poder beneficiar de 8.376 avantatges a Catalunya dels quals 7.423 permanents i de forma il·limitada durant tot l'any; 784 temporals amb esdeveniments, propostes culturals, esportives i de lleure; i 169 promocionals inclosos al Pack Jove, l'App i la web del Carnet Jove).



Les novetats del 2018

Mentrestant, la targeta ha iniciat aquest 2018 amb la posada en marxa d'algunes propostes recollides durant l'acció participativa de l'any passat –coincidint amb el 30è aniversari del carnet–, en la qual van participar un total de 10.672 joves de 12 a 30 anys. Una de les noves accions ha estat la millora de l'eina de geolocalització de l'aplicació mòbil del carnet. Així, els titulars que l'utilitzin visualitzaran en primer lloc tots els avantatges del carnet que tenen al seu voltant en el moment en què facin ús del servei per promoure els descomptes de proximitat.

Finalment, entre les novetats, han segmentat la informació en funció del perfil i interessos dels joves (adolescents, emancipació, salut i de temes internacionals).