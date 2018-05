Mor el conductor d'un quad en bolcar en un camí forestal de Cistella

Dissabte al vespre un home va morir després de tenir un accident amb el quad que conduïa. L'accident es va produir a Cistella, a l'Alt Empordà, quan el quad va sortir de la via i va bolcar per causes que es desconeixen i que actualment són investigades. El conductor era un home de 25 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Avinyonet de Puigventós.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els fets van passar cap a les nou al punt quilomètric 0,7 de la pista forestal coneguda com Camí de l'Estela. Com a conseqüència de l'accident, el conductor va resultar ferit greu i va ser traslladat immediatament a l'hospital Josep Trueta de Girona. Malgrat això, les greus ferides que va patir van provocar que no se'l pogués salvar i va morir a l'hospital al cap d'unes hores. L'accident va mobilitzar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



El segon en una setmana

Aquesta és la segona víctima mortal en una setmana com a conseqüència d'un accident de quad. Durant la matinada de divendres a dissabte passat, un veí de Celrà va morir després d'encastar el quad que conduïa contra l'aparador d'un comerç situat al passeig d'Olot de Girona. L'home, de 36 anys, va tenir l'accident quan faltaven deu minuts per les tres de la matinada i la policia encara està investigant les seves causes. A diferència de l'incident de Cistella, l'impacte del conductor amb l'aparador va provocar-li la mort immediata i quan els equips d'emergència van arribar no li van poder salvar la vida.

El sinistre es va produir just després de la rotonda que separa Girona de la població veïna, Salt. Com a conseqüència del xoc, el vidre de l'establiment es va trencar juntament amb algunes estanteries. El vidre trencat va ser substituït ràpidament i a primera hora de la tarda del dissabte ja havia estat canviat.