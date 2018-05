La Síndrome de la Fatiga Crònica, protagonista al CaixaForum Girona

La Síndrome de la Fatiga Crònica centrarà dijous una sessió al CaixaForum Girona en què s'estrenarà el documental Unrest, la pel·lícula guanyadora del premi especial del jurat del festival de Sundace i que, a més, va estar entre les quinze pel·lícules preseleccionades per la darrera edició dels Oscars.

Unrest és un film documental, on la seva protagonista i directora, Jennifer Brea, mostra com ella i el seu marit afronten la dura realitat de la malaltia que pateix, la Síndrome de Fatiga Crònica/Encefalomielitis Miàlgica (SFC/EM). Es tracta d'una malaltia devastadora i multisistèmica que causa disfunció dels sistemes neurològic, immune, endocrí i metabòlic. És tant dura, i incapacitant, com desconeguda i incompresa, tan socialment, com pels mateixos metges.

La protagonista comença a gravar el seu dia a dia amb la seva càmera, mostrant els inconvenients, impediments i incomprensions que es va trobant, que la portaran a començar una recerca de respostes al voltant del món, tot i que la malaltia la deixa prostrada al llit. D'aquesta manera, aconsegueix contactar amb altres afectats i conèixer la seva història, tan semblants a la seva.

L'acte començarà a les sis de la tarda i estarà presentat pel doctor José Alegre Martín, referent de la malaltia a l'hospital Vall d'Hebron. Després de la projecció de la pel·lícula, seguirà un breu col·loqui que comptarà amb la col·laboració de Martín, Maria José segundo dels Laboratoris Vitae i la biòloga Mar Yeste Olivares, Biòloga.

L'assistència a l'acte és gratuïta, però cal reservar plaça a CaixaForum.esperquè l'aforament és limitat.