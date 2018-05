Els veïns comencen a controlar el Pla de millora del nucli antic d'Olot

El Consell de Barri del nucli antic d'Olot va reunir-se per primera vegada, fa pocs dies, al local de l'Associació de Veïns, situat al carrer Bonaire, 12. Una vintena de veïns van debatre les propostes del Pla Integral de Millora del Nucli Antic. Es tracta d'un document fet sobre la base del consens entre els ciutadans i l'Ajuntament per fer un gir en positiu a la situació actual del barri. En els darrers temps, el nucli antic ha centrat les discussions del ple d'Olot referides a la vida a la ciutat. Tant la CUP com Olot en Comú han posat sobre la taula que, segons els seus comptes, el 50% dels habitatges del nucli antic estan buits.

Cada vegada que hi ha hagut un incendi, s'ha ensorrat una teulada o ha caigut un balcó, els grups d'esquerra han portat el sinistre a la taula de plens. L'evidència de la necessitat de transformar la situació va conduir l'Ajuntament a encarregar el Pla Integral de Millora del Nucli Antic a Paisaje Transversal. Es tracta d'un equip d'arquitectes especialitzat en intervencions de millora en àrees urbanes degradades.

El primer que van fer va ser buscar el consens entre tots els actors de la zona: botiguers, responsables de bars, pintors, fusters, entitats, professionals liberals. Segons Paisaje Transversal, tothom havia de formar part del grup rector que va participar en la redacció del projecte que ara duran a terme.

En el Pla de millora del nucli antic va haver-hi més de 1.520 aportacions dels veïns i una cinquantena d'entrevistes amb agents representatius de la zona. Enguany el pla compta amb un pressupost de 150.000 euros per fer les primeres inversions. Les més rellevants són un la creació d'un espai de coworking a can Nyera, una antiga botiga de venda de peces de tela tancada fa 18 anys.

També compta fer diverses inversions a l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot. La idea és que l'escola sigui una de les bieles que moguin el gir del barri. Una altra acció per a enguany són l'inici d'una residència per a estudiants. La idea de l'Ajuntament és trobar un inversor privat que faci el projecte.

Un cop fet i aprovat el Pla de millora del nucli antic, l'Ajuntament i els tècnics de Paisaje Transversal han transformat el consell rector en un consell de barri. En la primera trobada, el Consell va tractar el principal problema del nucli antic: l'habitatge. En el debat de l'aprovació del Pla de millora del nucli antic, tots els grups van estar d'acord amb el fet que cal encarregar un estudi destinat a la captació i la mobilització de l'habitatge.

El consell de barri té les funcions de seguir les accions de l'estudi per a la mobilització de l'habitatge i de les altres que també formen part del Pla de millora del nucli antic. A més, avaluarà les directrius estratègiques i línies de treball, la redefinició de les línies de treball o funcions, el seguiment de les accions, l'avaluació de les directrius estratègiques i línies de treball, la redefinició de les línies de treball.

Finalment, farà la redefinició de les accions per donar a conèixer el pla.Els presents a la reunió van tractar algunes de les propostes que formaran part de l'estudi. Entre les propostes hi ha l'enderroc d'un habitatge del carrer Mont Carmel per a la futura construcció d'habitatge públic, un taller de treball a l'estiu destinat a fer intervencions en àrees del barri, tirar endavant un projecte vinculat amb l'origen del nom del carrer dels Sastres per tal de dinamitzar el comerç i l'inici del programa de dignificació dels solars buits.

Aquest darrer és una de les proincipals queixes veïnals. L'Ajuntament sempre ha sostingut que és un problema de difícil solució, perquè no poden entrar en espais privats. En alguns casos els propietaris són de dificil localització. Ho va plantejar l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), en el darrer ple. Va dir: «Ara, els immobles i els solars ja no són de la Societats d'Actius Provinents dels Bancs (SAREB) ni de les immobilàries vinculades als bancs, son de societats d'inversió que en molts casos estan domiciliades molt lluny. Corominas va indicar que trobar-los porta temps.