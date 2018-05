Els científics cerquen a Olot com aprofitar els volcans per crear energia

Aprofitar les anomalies en escalfor que hi ha en el subsòl per crear energia sobre la base dels principis de la geotèrmia (estudi de les variacions de la temperatura en profunditat), és un dels principals objectius de recerca dels vulcanòlegs. Ho va explicar ahir el director del congrés sobre volcans 'Maar', Xavier de Bolòs, que va començar ahir a Olot.

Va dir: «Hi ha una investigació sobre les centrals d'energia geotèrmica associada a grans estructures volcàniques».

Bolós va apuntar que les anomalies de la temperatura en el subsòl poden alimentar d'energia una central elèctrica. Això no obstant, va precisar que han estudiat el subsòl de la Garrotxa i que no hi ha anomalies suficients per fer altra cosa que la geotèrmia convencional.

Així doncs, a la Garrotxa, només es poden fer servir els pous geotèrmics per mantenir l'aigua a temperatures més calmades que les de la superfície i usar-la com a un element climatitzador de locals. Va explicar: «A la Zona Volcània de la Garrotxa no es manifesta una anomalia en geotèrmia i per tant no s'hi pot fer cap tipus d'infraestructura energètica a gran escala».



110 vulcanòlegs

Xavier de Bolós va fer les declaracions mentre tenien lloc les ponències de la setena edició del Congrés Internacional de Volcans Maar, a la sala Torín. Es tracta de volcans creats per l'explosió subterrània per la lava emergent en el moment d'entrar en contacte amb les aigües subterrànies.

De Bolós va explicar que hi participen 110 vulcanòlegs arribats dels 5 continents. Va exposar que el tema principal de les conferències és el vulcanisme monogenètic. Es tracta de volcans formats per una sola erupció, els quals són majoria a la Zona Volcànica de la Garrotxa. Va definir: « Són volcans que es produeixen quan el magma surt en un lloc determinat i cada vegada que torna a haver-hi una erupció es produeix en un lloc diferent del territori en comptes d'anar fent un gran volcà, com són, per exemple el Teide o el Etna».

Pel que fa a la transcendència del congrés per a Olot i la Garrotxa, va explicar que donarà una visibilitat inèdita a la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Va apuntar que la Zona Volcànica de la Garrotxa no té un gran nombre de volcans, però sí que és un lloc on s'han estudiat amb detall i ha estat escenari de descobertes importants que han aparegut en revistes científiques i publicacions internacionals.

El nivell dels estudis de vulcanologia, segons ell, ha estat la clau que ha fet possible que fins divendres, dia 25 de maig, el focus de la vulcanologia mundial sigui la ciutat d'Olot.

Xavier de Bolós va considerar que la profunditat dels estudis referents als volcans de la Garrotxa fa que els vulcanòlegs puguin aplicar en altres llocs del món, on hi ha molts més volcans que estan menys estudiats i són de més dificil accés. Va explicar que el vulcanisme que hi ha a la Garrotxa es pot trobar per tot el globus.

Va apuntar: «El fet de poder estudiar els volcans en un lloc de fàcil accés, on, a més a més, hi ha una gestió del Parc Natural en una posada en valor del patrimoni geològic i el fet que culturalment la gent del territori coneix els seus volcans i el seu patrimoni fa que tot això sumin valors importants per poder fer aquest tipus de congressos aquí».

De Bolós va ressaltar la presència, en el Congrés, d'un investigador arriba de Hawai que explica la crisi volcànica del Kilauea. Va precisar que el Kilauea és un volcà com els de la Garrotxa.