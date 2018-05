Cobertes 56 places de metge resident ofertes pels centres gironins

La jornada de portes obertes per als futurs residents a l´hospital Trueta, al març.

La jornada de portes obertes per als futurs residents a l´hospital Trueta, al març. ics girona

Els centres sanitaris de les comarques gironines reben aquest mes 56 nous metges residents, una xifra molt similar a la de l'any 2017, quan van ser 57. En total, els diferents hospitals i centres d'atenció primària de la regió sanitària de Girona oferien 56 places per a metges residents de diverses especialitats mèdiques i quirúrgiques i tres més de psiquiatria, que finalment seran ocupades per 36 noies i 20 nois, segons les dades de l'informe del Centre d'Estudis CESM de Granada, que s'elaboren a partir de la informació del Ministeri de Sanitat.

Aquest any, a tot l'Estat hi havia 14.448 aspirants a 6.513 places de formació especialitzada en medicina. Els actes d'assignació es van fer entre el 20 d'abril i el 10 de maig, començant pels estudiants amb les millors notes -amb el número de MIR més baix-. La primera plaça gironina a adjudicar-se va ser a Cardiologia de l'hospital Josep Trueta de Girona, per a un metge en la 608 posició, mentre que la darrera va ser de l'especialitat de Medicina de Família i Comunitària a l'Institut Català de la Salut (ICS), atorgada a una metgessa que tenia la posició 7.943.

Cardiologia, Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu i Pediatria al Trueta, a més de Psiquiatria a l'Institut d'Assistència Sanitària són algunes de les especialitats escollides pels Metges Interns Residents amb millors puntuacions que han triat Girona enguany.

Del total de places adjudicades als centres gironins, 25 han estat escollides per algun dels 4.000 MIR amb les millors notes de la convocatòria d'enguany, i tres per un aspirant d'entre les mil millors puntuacions.



Pèrdua de posicions

Les dades de l'informe del CESM Granada recullen que, malgrat que Catalunya es va mantenir un any més com el segon territori de l'Estat més escollit durant el primer dia d'assignació -el dia en què trien els aspirants més ben posicionats-, va perdre posicions respecte el 2017.

I és que la primera jornada de les adjudicacions del MIR va cobrir 116 places, per les 163 de fa un any, el que suposa un descens del 28,8 respecte del 2017 i el resultat més baix per a la sanitat catalana en els darrers vuit anys. Si el 2016 i el 2017 cinc dels deu millors MIR de la convocatòria van triar Barcelona, enguany només ho ha fet un dels integrants del top 10.