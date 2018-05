La cursa de carretons de Llagostera convoca 11 bòlids

La baixada de carretons de la Festa Major de Llagostera va aplegar centenars de persones al llarg del recorregut, des de la plaça de Castell fins al Passeig Pompeu Fabra. Hi van participar onze carretons. El premi al carretó més ràpid va ser per a Enric Pedraza, Marc Gener, Jose Santamaria i David Vilalta, el premi especial pels germans Rusiñol i Berta Peyrecave. Per la seva banda, el premi a la millor posada en escena va ser per al carretó dels Cremats, del municipi veí de Cassà de la Selva.