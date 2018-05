Dinou municipis es queden sense nounats

Cada cop són més els carrers de municipis gironins on gairebé no es veuen mares i pares amb cotxets compartint passejades o nens jugant. L'envelliment de la població, la baixa natalitat i la concentració en grans localitats ha fet que cada vegada els petits pobles es quedin sense joves. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a 1 de gener de 2017 (últimes xifres disponibles), a les comarques gironines hi havia 19 pobles en els quals no hi havia censat ni un sol infant de 0 anys i, en altres 22 localitats, només tenien un nounat empadronat.

L'estadística de l'INE, realitzada a partir de les dades de residència al municipi i del domicili habitual facilitades pels ajuntaments, recull només la informació dels empadronats, de manera que es podrien donar casos de persones que resideixen sense estar censats en aquella localitat, i viceversa.

En tot cas, l'estadística mostra una tendència que s'ha mantingut en els últims anys. El 2016 eren 15 els pobles sense cap nounat censat i el 2015 la xifra era de 16. Els 19 pobles de l'any passat eren Beuda, Boadella i les Escaules, Campelles, Cantallops, Foixà, Gombrèn, Meranges, Mieres, Mollet de Peralada, Ogassa, Osor, Pedret i Marzà, Queralbs, la Selva de Mar, Siurana, Susqueda, Toses, Vilallonga de Ter i Vilaür.

De fet, alguns dels municipis fa uns quants anys consecutius que no tenen cap d'aquests infants censats. Per exemple, Susqueda (quatre anys seguits), Meranges (dos anys seguits) o Queralbs (tres). També al contrari, alguns que no havien tingut naixements en l'any anterior, el 2017 en tenien un, com Albanyà, Fontanilles, Garrigoles, Palau de Santa Eulàlia, Sant Llorenç de la Muga o Urús.

També hi ha pobles que, com a màxim, tenen 10 joves en edats compreses entre els 0 i 15 anys. Per exemple, a Fontanilles, Palau de Santa Eulàlia, Queralbs només tenen 10 empadronats d'entre 0 i 15 anys) a La Vajol 8 i a Susqueda 7.

Són exemples extrems de manca d'infants i població jove en una estadística que, si es consulta al detall, per anys i edats, constata la realitat. D'igual manera, a l'altra banda de la piràmide poblacional, es pot apreciar com cada vegada hi ha més població envellida.



La població de més de 100 anys creix un 522% en els últims 20 anys

Per exemple, la població major de 100 anys ha augmentat un 522% en les últimes dues dècades. L'any 1998 hi havia només 35 persones (8 homes i 27 dones) que tenien més de 100 anys. Actualment, segons les últimes dades de l'1 de gener de 2018, ja són més de 218 persones (53 homes i 165 dones).

Per municipis (amb xifres de l'any 2017), 64 tenien almenys una persona amb més de 100 anys. Els que més eren municipis com Girona (27), Olot (18), Blanes (13), Lloret de Mar (11) i Roses (10).

I és que actualment la població major de 65 anys suposa el 17,7% de la població de les comarques gironines (amb 134.841 censats), una xifra lleugerament superior a la de joves que tenen fins a 15 anys, 132.292, un 17,4% del total.