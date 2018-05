Donació de material a l'hospital d'Olot gràcies a la cursa solidària Oncotrail

La Fundació Oncolliga Girona ha fet una donació de nou material a l'hospital d'Olot gràcies a la recaptació de la darrera edició de l'Oncotrail, el repte solidari que recull fons per ajudar els malalts de càncer i els seus familiars. L'entitat ha fet una aportació de 16.020 euros que s'han destinat a adquirir cinc matalassos d'aire valorats en 13.310 euros, cinc taules (1.560 euros) i un silló (1.149 euros) que s'ubicaran entre la unitat 2 d'hospitalització, on reben atenció els pacients de cures pal·liatives, i l'Hospital de Dia Mèdic-Oncològic i Quirúrgic, on es realitzen els tractaments de quimioteràpia.

En la darrera edició de l'Oncotrail, celebrada a l'octubre, es van recaptar un total de 234.000 euros que s'han destinat a cobrir necessitats dels diferents hospitals gironins, a finançar una beca d'investigació sobre dieta i càncer i a necessitats pròpies de l'entitat.

Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder-hi participar tot i que molts superen aquesta quantitat amb escreix.

Des de la primera edició de la prova solidària, que consisteix a recórrer 100 quilòmetres per equips amb sortida i arribada a Palafrugell, fins ara s'han recollit més de 600.000 euros, uns fons que s'han anat repartint en funció de les necessitats de cada centre hospitalari. En el cas de l'hospital d'Olot, el donatiu del 2017 se suma als que va rebre els anys 2016 (19.971,88 euros) i 2015 (6.000).



Col·laboració amb Olot

Més enllà de l'aportació puntual de diners provinents dels donatius de la cursa Oncotrail, la Fundació Oncolliga col·labora des de fa anys amb l'hospital comarcal de la Garrotxa per oferir dins de les seves instal·lacions diversos serveis d'ajuda i suport als malalts de càncer.

És el cas, per exemple, de l'atenció psicològica i el grup de suport per a afectades de càncer de mama, el banc de perruques solidàries, el drenatge limfàtic, els grups de gimnàstica i marxa nòrdica, el servei de fisioteràpia a domicili o el nou servei d'estètica oncològica, que s'engegarà el pròxim 30 de maig.