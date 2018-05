Famílies del Gironès i el Pla de l'Estany defensen la gestió dels menjadors escolars

Més de 300 pares, mares i alumnes d'escoles públiques del Gironès i el Pla de l'Estany es van concentrar ahir a la tarda davant l'Ajuntament de Girona per exigir que les associacions de mares i pares d'alumnes i de famílies (AMPA i AFA) continuïn gestionant els menjadors escolars.

Una trentena d'associacions de pares acusen el Departament d'Ensenyament de fer una «interpretació política i a la seva mida» de la nova llei de contractació, que fa convocar un concurs públic per al servei. Els pares creuen que això afavorirà les grans multinacionals –que podran proposar preus més competitius– en detriment de la qualitat del menjar o de les empreses de proximitat.

El director territorial d'Ense-nyament, Josep Polanco, va assegurar que estan intentar trobar fórmules per complir la normativa i, alhora, permetre que les AMPA contribueixin a l'hora de dissenyar les condicions del servei al seu centre. El portaveu dels pares, Bernat Collell, va afirmar que aniran «fins al final –sense descartar la via judicial, si arriba el cas– perquè hi ha en joc part del model educatiu per als seus fills.

Els pares i les mares d'una trentena d'escoles del Gironès i del Pla de l'Estany temen que la convocatòria d'un concurs públic –que els apartaria de la capacitat de decidir quina empresa ofereix el servei de menjador al centre– es tradueixi en un empitjorament de la qualitat del menjar i del tipus de projecte pedagògic que s'articula al voltant. Collell va subratllar que en els processos de licitació es dona quasi tot el pes a l'oferta econòmica i que això farà que les grans multinacionals siguin les úniques que poden oferir un preu competitiu. «Això suposarà treure a les AMPA i AFA la possibilitat de poder influir en la línia pedagògica de l'espai de menjar i que les empreses de proximitat perdin tota opció davant d'aquestes multinacionals», va afirmar.

Per aquest motiu, unes 300 persones, entre pares i mares, alumnes, personal docent i regidors de l'Ajuntament de Girona, es van concentrar a la plaça del Vi per exigir a Ensenyament que no tiri endavant amb aquest procediment i que permeti que les AMPA i les AFA continuïn gestionant el servei, com fins ara. «Les famílies no volem perdre el control», va afegir Collell. El motiu de fer-ho a Girona és perquè el ple d'ahir va debatre –de la mà d'ERC i la CUP– una moció per donar suport a les reivindicacions de les famílies.



Contractes que no es renoven

La mobilització arriba després que els consells comarcals hagin comunicat a les AMPA que per al curs vinent no els renovaran el conveni per delegar-los la gestió dels menjadors escolars. El motiu és l'entrada en vigor de la nova llei de contractació del servei públic que fa que s'hagi de convocar un concurs i, per tant, que se n'encarregui una administració. Els pares, però, creuen que el Departament d'Ensenyament està fent una «interpretació política i a la seva mida» de la llei. «No creiem que sigui així», va exposar Collell.

En aquest sentit, les AMPA i les AFA s'estan organitzant en una plataforma per continuar amb les mobilitzacions, encara que ja arribi el període de vacances d'estiu. A més, no van descartar que, arribat el moment, recorrin a la justícia. «Anirem fins al final, són els nostre fills», va dir el portaveu.

Per la seva banda, el director del Serveis territorials d'Ensenyament, Josep Polanco, va argumentar que els canvis venen suscitats exclusivament per una modificació normativa. «El marc legal en el que ens movíem ara és un altre i no es pot continuar fent com fins ara, quan els consells comarcals podien, a través de conveni, encarregar la gestió del servei de menjador a les AMPA», va explicar. Tot i això, va afirmar que estan buscant fórmules per garantir que els pares es poden continuar implicant en la presa de decisions. «El que tenim clar és que hem de trobar la fórmula perquè les AMPA ho puguin continuar fent però dins la llei», va dir.