Jutgen quatre activistes antiMAT per haver-se penjat d'una torre a Fellines

Per tercer cop en un mateix any els jutjats de Girona hauran de decidir sobre una acció antiMAT. Després dels judicis pels fets de Sant Hilari Sacalm (2009) i Fellines (2014), arriba aquest dijous el segon cas de Fellines, on quatre activistes es van penjar durant vuit hores de la torre 64. La fiscalia els acusa d'un delicte de coaccions en concurs amb resistència a agents de l'autoritat i demana 1 any i mig de presó per a cadascun. A més, també vol que paguin una indemnització global de 2.008,79 euros a la Generalitat pel cost de l'operatiu de rescat dels Bombers.

D'altra banda, la defensa en demana l'absolució perquè entén que «no procedeix qualificar com a delicte els actes» dels activistes.

L'escrit de conclusions provisionals del ministeri fiscal relata que, cap a dos quarts de deu del matí del 12 de juny del 2014, els quatre activistes es van dirigir a la torre 64 i la van escalar col·locant arnesos i cadires. Una d'elles estava a 10 metres d'alçada mentre que la resta les van situar a 60 metres. Aleshores, es van «encadenar a l'estructura. Segons la fiscalia, els encausats van actuar moguts per «l'ànim de pertorbar el legítim dret que tenien els treballadors de l'empresa Red Eléctrica» a dur a terme els treballs de construcció de la línia. A més, el fiscal també diu que els quatre activistes van «posar en risc la integritat i la vida tant dels treballadors com la seva mateixa». En total, els activistes van estar unes vuit hores penjats de la torre i va caler la intervenció dels Bombers, que van fer servir una cisalla per alliberar-los.



Concentració de suport

Abans de la celebració del judici d'aquest dijous, la plataforma de suport ha convocat una concentració a dos quarts de deu del matí davant de l'edifici dels Jutjats de Girona. Paral·lelament també s'han pogut veure missatges en contra del procés judicial, concretament una d'elles al centre de Girona, prop del riu Onyar, amb un missatge que diu: «Sota la MAT no neixen flors» coincidint amb el certamen gironí que va finalitzar diumenge passat.