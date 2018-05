Jutges i fiscals gironins van a la vaga per reclamar millors condicions

Els jutges i fiscals de tot l'Estat estan cridats avui a la vaga en protesta per les seves condicions laborals i per demanar una major autonomia i independència dels seus òrgans de govern. La convocatòria es fa des de les set associacions de la judicatura, quatre de jutges i les tres de fiscals: l'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació Francisco de Vitoria, Jutges i Jutgesses per la Democràcia, Fòrum Judicial Independent, l'Associació de Fiscals, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Professional i Independent de Fiscals.

El 16 de juny de 2017 les quatre associacions judicials van subscriure un manifest amb «14 propostes per a la millora de la Justícia», al qual es van adherir més de 3.500 jutges i les tres associacions de fiscals. Aquestes reclamaven la derogació del sistema de terminis màxims d'instrucció, la paralització de la implantació de la justícia digital, l'atribució a la Fiscalia General de l'Estat de la formació dels fiscals, la fixació de les càrregues de treball i la independència del ministeri fiscal i la seva autonomia pressupostària. Les propostes de les associacions judicials comprenien, per la seva banda, des del reforç de la independència judicial, la modernització de l'Administració de Justícia i les condicions professionals dels membres de la carrera judicial. Unes són clarament competència de les Corts Generals, altres de l'Executiu i la resta, del Consell General del Poder Judicial.

A principis d'abril ja s'havia avisat que si el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no feia cas a les demandes dels col·lectius s'aniria a la vaga per tal de demostrar «com d'invàlid i orfe pot resultar un país sense jutges ni fiscals, encara que hi hagi dirigents que això no entri en els seus plantejaments». Des dels Jutjats de Girona ahir ja es va posar en coneixement dels ciutadans que el servei que es presta en les dependències del partit judicial pot veure's afectat, «sense perjudici dels serveis mínims que hagin de complir-se i de l'activitat jurisdiccional d'aquells que no s'adhereixin a la vaga».

L'última vaga de jutges i fiscals va ser el febrer del 2013, sense la participació de les associacions conservadores, i protestant en contra de les reformes que volia impulsar l'anterior ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón.