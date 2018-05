Tarda de fortes tempestes i calamarsades a Girona

Tarda de fortes tempestes i alguna calamarsada a les comarques gironines. Les precipitacions han estat intenses al Pla de l'Estany. A Banyoles, han caigut 10 litres per metre quadrat en només 10 minuts i a dos quarts de cinc de la tarda ja acumulaven 27 litres de precipitació. El municipi gironí que, a les 15:30 h registrava més precipitació acumulada era Darnius, amb 29 litres per metre quadrat. A la mateixa hora, a Olot ja havien caigut 10 litres per metre quadrat. La previsió meteorològica del Meteocat apunta que els ruixats poden caure a qualsevol punt de la demarcació.







Les tempestes del NE en arribar a l'EMA de Banyoles han deixat 10,8 mm en només 10 minuts https://t.co/LdwjnRdhzr #meteocat pic.twitter.com/rYGERnaX2V — Meteocat (@meteocat) 22 de maig de 2018

Segons el Meteocat, demà les pluges seran molt més locals i restringides a l'extrem nord del Pirineu i, localment, al Massís dels Ports. La temperatura tindrà una tendència a l'alça al llarg dels pròxims dies.