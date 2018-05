Els trens de Rodalies van amb retard per una avaria entre Caldes i Maçanet

Els trens de Rodalies van amb retard per una avaria entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva.



A causa de l'incident, els combois circulen per via única entre ambdós pobles de la Selva i això provoca demores d'uns 20 minuts a les línies R1 i RG1, segons fonts de Renfe.





Circulació per via única entre Caldes de Malavella i Maçanet. Afectacions que poden superar els 20 minuts per incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric. „ RG1 Rodalies (@rg1cat) 22 de maig de 2018

Aquesta situació s'ha detectat amb el primer tren, pels volts de lesen l'inici del servei. El problema rau en unaEls tècnics d'Adif es troben a lloc treballant en laentre ambdues estacions. Això provoca la circulació en via única i el pas alternatiu de combois en ambudes direccions.