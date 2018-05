Cassà augmenta les places d'aparcament

L´espai per a gossos, al costat de l´aparcament.

L´espai per a gossos, al costat de l´aparcament. ajuntament de cassà

La setmana passada van finalitzar les obres d'ampliació de l'aparcament del carrer Marina de Cassà. Fins ara hi havia 75 places i amb l'ampliació n'hi ha 115. Aquesta setmana es començaran les obres per arreglar el paviment de l'aparcament que hi havia fins ara i es reforçarà la il·luminació del solar...

A banda d'aquesta ampliació, també s'està urbanitzant l'aparcament de la piscina coberta, on hi haurà una seixantena de places i s'està adaptant una nova zona d'aparcaments al passeig del Ferrocarril, al costat de la piscina descoberta, que comptarà amb una desena de nous aparcaments. Cassà disposa d'onze aparcaments gratuïts a tot el poble.

Al costat de l'aparcament del carrer Marina s'hi ha instal·lat el quart espai per a gossos del municipi.