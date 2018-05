Compte: «Carretera sense pintar» entre Girona i Cassà

Unes tres hores després que una persona hi perdés la vida en un accident molt aparatós, ocorregut a quarts de nou del matí a l´alçada del trencant d´accés al barri de Palau, a Girona, i a Fornells de la Selva (més informació a la pàgina 4), un conductor es posa en contacte amb Diari de Girona: «La carretera C-65 [la via principal d´accés a la Costa Brava des de la capital] entre Girona i Cassà [de la Selva] fa més d´un mes que no està pintada (...). De nit és molt perillós circular-hi sense referències».

Efectivament, la carretera, en aquest tram, es troba en obres: s´està renovant el ferm, actuació que es finança amb la partida pressupostària «genèrica» que el Govern de la Generalitat reserva per a feines de conservació de carreteres, expliquen fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, que sostenen que la senyalització provisional de la C-65 és correcta –«l´habitual» en aquest tipus d´intervencions– i que avancen que la carretera molt probablement estarà ben asfaltada i pintada la setmana que ve (els treballs estan més avançats en el tram Girona-Quart-Llambilles, per on circulen, de mitjana, més de 24.000 vehicles diaris, segons dades del Govern).

Sobre el terreny

Escoltades les dues versions, cor­respon comprovar in situ l´estat de les obres i de la senyalització, quan són dos quarts de dues del migdia: en sentit Quart, un rètol de dimensions no massa extraordinàries col·locat al voral, a poca distància de la sortida que connecta amb la carretera de Santa Coloma, a Girona, adverteix el conductor que es disposa a circular per una «carretera sense pintar».

Uns cons que no hi eren

Tot just uns centenars de metres més enllà, passat el polígon de can Turon, també en obres, l´asfalt s´enfosqueix sobtadament; allà comença una filera de cons que es perllonga fins passat el trencant de Fornells de la Selva (i que en el moment del tràgic accident no hi era). Dos d´operaris vestits amb armilles reflectants se situen estratègicament a banda i banda de la carretera per si han d´intervenir en el cas que pertoqui donar pas alternatiu. Deixat enrere aquest segment, l´única referència visual que tenen els conductors és una finíssima línia blanca contínua que delimita els dos sentits de la marxa. La prova que la senyalització de les obres és, pel cap baix, poc ortodoxa, aflora en el punt que la C-65 es creua amb la carretera N-II: un «stop» pintat a mà (vegeu la fotografia superior) mana als conductors que van en direcció a la Nacional, i que han de fer un gir a l´esquerra, que s´aturin.

Carrils estrets

Superat aquest punt, poc abans d´arribar al centre urbà de Quart, apareix una nova filera de cons que obliguen els conductors a extremar la precaució, ja que dibuixen carrils més estrets de l´habitual (la cosa es complica davant la presència de ciclistes, força habitual en aquesta via). Tampoc no estan senyalitzats els vorals i el ferm, en no estar acabades les obres, és irregular en alguns trams.

La senyalització horitzontal despareix per complet abans d´entrar a Llambilles (a la sortida de Quart un altre rètol, recolzat en un fanal, recorda que la via està «sense pintar»). I així fins a la primera rotonda de la variant de Cassà, la que dona accés al polígon industrial del municipi.

Pont de l´1 de maig

Pels volts del pont de l´1 de maig passat les obres de millora del ferm d´aquest tram de C-65 ja estaven en marxa. Aleshores, la senyalització horitzontal ja havia desaparegut en alguns trams de la carretera. Fa cosa de deu anys, amb una inversió d´1,3 milions d´euros, la Generalitat ja va reposar el ferm del tram de quatre quilòmetres de C-65 que separa Quart de Girona.