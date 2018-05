Foment enllestirà aquest any la redacció dels projectes de l'N-II fins a la Jonquera

Noves promeses del ministeri de Foment en relació a l'N-II al seu pas per les comarques gironines. El ministre Íñigo de la Serna va avançar ahir que enguany licitaran les obres que falten per condicionar (que no desdoblar) l'N-II entre Tordera i Maçanet. A més, va prometre que abans d'acabar l'any hauran redactat els projectes dels sis trams pendents per desdoblar entre Orriols i la Jonquera i «podrem donar una molt bona notícia per Girona», va dir sense concretar si el 2019 podrien entrar màquines al tram nord de l'N-II.

De la Serna responia ahir al senador gironí d'ERC, Quim Ayats. En una intervenció dura, el republicà recordava al titular de Foment que la pregunta que li feia la podria haver fet qualsevol altre diputat o senador l'any 1995, quan es va anunciar el desdoblament. A més, li va retreure els 4,7 km entre Maçanet i Sils que fa més de 14 anys que apareixen als pressupostos (i que acaben aquest any), que el 2018 s'hagin oblidat de l'N-II nord o que no s'optés per desdoblar el tram Tordera-Maçanet i hi dediquin diners només per obres de millora «quan la densitat de circulació és de 21.000 vehicles diaris mentre que el de l'A-54 entre Santiago de Compostel·la i Lugo és de 7.500. Tres vegades menys. Saben quin estan desdoblant a hores d'ara? Vergonyós», va lamentar insistint que «les paraules dels ministres de Foment espanyols a Girona tenen poca o nul·la credibilitat» i «estem farts de les seves paraules i menyspreus».

En la rèplica, De la Serna va defensar les actuacions a l'N-II i va avançar que ja s'ha aprovat definitivament el projecte per acabar de condicionar el tram Tordera Maçanet i «licitarem les obres aquest mateix any». A més, va esmentar els sis trams pendents per desdoblar entre Orriols i La Jonquera. «Em comprometo a què em formuli la mateixa pregunta a finals d'any. Haurem finalitzat tots els projectes de tots els trams corresponents a l'N-II», va assegurar De la Serna al senador gironí. «Tenim els equips al 100% en la redacció dels projectes de traçat i una vegada els acabem [aquest any] li podrem donar una molt bona notícia per Girona», va assegurar sense concretar si significaria iniciar nova obra l'any 2019.