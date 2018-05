La Fundació Oncolliga estrena un servei d'estètica oncològica integral a Girona i Olot

La Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa els pròxims dies a Girona i Olot el nou servei d'Estètica Oncològica Integral, un programa d'acompanyament dirigit als pacients de càncer que té com a objectiu minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics provoquen sobre la pell i les mucoses i donar recursos per gestionar els canvis estètics, veure's millor i, en conseqüència, sentir-se millor.

El servei anirà a càrrec de Núria Izquierdo, especialista en estètica oncològica, i constarà de sis sessions gratuïtes per pacient, amb periodicitat mensual. Les sessions tindran una durada d'una hora i seran totalment individualitzades. El programa es posa en marxa el pròxim 25 de maig a Girona, on les visites es faran a la seu d'Oncolliga (carrer Illa Fuerteventura, 10), i el 30 de maig a Olot, dins de les instal·lacions de l'hospital d'Olot. Totes les persones interessades hauran de fer una entrevista d'acollida abans d'iniciar el programa. Per a més informació cal trucar al 972 22 49 63 o enviar un email a fundacio@oncolligagirona.cat.



Veure't i sentir-te bé importa

El malalt oncològic, a més d'haver de fer front a l'impacte emocional d'un diagnòstic en alguns casos sever, passa per un procés de malaltia en el qual se sotmet a tractaments agressius i de llarga durada que comporten un seguit d'efectes secundaris, alguns de prou i d'altres que potser no ho són tant, com ara la toxicitat de la pell, les mucoses seques (bucals, vaginals...), la hipersensibilitat al sol, l'acne, la coïssor, les cicatrius... En la majoria dels casos aquests efectes són transitoris, però molt molestos. Una actuació preventiva sobre la pell i les mucoses pot ajudar molt a evitar o si més no minimitzar aquests símptomes, guanyant així en qualitat de vida i benestar i, de retruc, millorant l'estat anímic amb el qual es fa front a la malaltia.

Aquest és precisament l'objectiu del nou programa d'estètica oncològica integral engegat per l'Oncolliga, que anteriorment ja havia organitzat diversos tallers de maquillatge i autocura de la pell i les mucoses. "Amb el nou programa anem un pas més enllà, ja que cada persona rebrà una atenció única, professional i personalitzada, i atendrem els efectes del tractament mèdic en el seu cos i la seva imatge durant sis mesos", explica Izquierdo. Els productes cosmètics utilitzats en aquestes sessions són de la firma Rilastil-Cumlaude, que col·labora amb el programa.

El servei es posa en marxa inicialment a Girona i Olot com a prova pilot, però l'objectiu és que, si l'avaluació del servei és positiva, es pugui externalitzar a través de la col·laboració amb els diferents hospitals comarcals, tal i com ja es fa amb altres serveis de l'entitat.

Aquesta primera prova pilot es finançarà amb els donatius que es recullin a la 3a edició de l'Oncobike, un repte esportiu i solidari dirigit als amants de la bicicleta de muntanya. El centre neuràlgic de la prova està situat al municipi de Sant Gregori, que acull la sortida i l'arribada d'aquesta cursa tan especial, que transcorre íntegrament per camins i pistes dels municipis que formen la Mancomunitat de la Vall de Llémena. La tercera edició se celebrarà el pròxim 20 d'octubre.