L'alcalde de Celrà envia un llaç groc a Enric Millo

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha enviat un llaç groc al delegat de l'Estat, Enric Millo, per recordar-li "cada dia que a Catalunya tenim presos polítics i persones exiliades". L'ha adjuntat a la carta de resposta que li ha tramès després de rebre la que Millo ha enviat a tots els alcaldes. A l'escrit, Dani Cornellà (CUP) admet que Catalunya ha viscut "una ruptura de la convivència". Però li recorda a Millo que, precisament, és l'Estat qui "la va ocasionar" amb la "violència extrema" de l'1-O. A més, assegura que tots els "enfrontaments" posteriors que hi ha hagut els han motivat, precisament, grups "d'extrema dreta espanyolista" o aquells qui es dediquen a arrencar llaços i altres elements de color groc. I fins i tot, li posa exemples que ha viscut en primera persona. Per últim, l'alcalde li fa saber al delegat de l'Estat que l'Ajuntament de Celrà continuarà permetent que la gent pengi o pinti llaços grocs "per tot el poble" per expressar "el seu dolor davant un fet tan indigne i poc democràtic com és empresonar polítics".