L'alcalde de Celrà envia un llaç groc a Enric Millo

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha enviat un llaç groc al delegat de l'Estat, Enric Millo, per recordar-li "cada dia que a Catalunya tenim presos polítics i persones exiliades". L'ha adjuntat a la carta de resposta que li ha tramès després de rebre la que Millo ha enviat a tots els alcaldes. A l'escrit, Dani Cornellà (CUP) admet que Catalunya ha viscut "una ruptura de la convivència". Però li recorda a Millo que, precisament, és l'Estat qui "la va ocasionar" amb la "violència extrema" de l'1-O. A més, assegura que tots els "enfrontaments" posteriors que hi ha hagut els han motivat, precisament, grups "d'extrema dreta espanyolista" o aquells qui es dediquen a arrencar llaços i altres elements de color groc. I fins i tot, li posa exemples que ha viscut en primera persona. Per últim, l'alcalde li fa saber al delegat de l'Estat que l'Ajuntament de Celrà continuarà permetent que la gent pengi o pinti llaços grocs "per tot el poble" per expressar "el seu dolor davant un fet tan indigne i poc democràtic com és empresonar polítics".

Dani Cornellà assegura que la carta que Enric Millo ha enviat als ajuntaments és "totalment esbiaixada" i demostra que el delegat de l'Estat "viu en una realitat que està 1.000 quilòmetres lluny" de la que hi ha a Catalunya. Després de rebre l'escrit, Dani Cornellà li'n ha enviat un altre de resposta i hi ha adjuntat el pin del llaç groc que molts polítics i ciutadans llueixen a les solapes.

Segons l'alcalde, amb aquest gest allò que vol és recordar-li "cada dia" que a Catalunya "tenim presos polítics i persones exiliades". "Portar els llaços i veure'ls pel carrer fa que no normalitzem aquesta situació d'injustícia i manca de democràcia; i que continuem lluitant per la República com a única garantia que tots els presos i els exiliats tornin a casa seva", assegura Cornellà.

A la seva carta de resposta, l'alcalde li diu a Enric Millo que té "tota la raó" quan parla de "ruptura de la convivència" que, fins i tot, ha derivat "en enfrontaments". Però a diferència del què sosté el delegat, Dani Cornellà li fa notar que és precisament l'Estat, i ell com el seu representant, els qui l'han provocada. "El mateix dia 1 d'octubre es van viure situacions de violència extrema contra la població civil arreu de Catalunya; de fet, vostè en va ser el màxim responsable", diu l'alcalde a la missiva.



"Dolor davant un fet indigne"

Dani Cornellà també li fa saber a Enric Millo que des de l'Ajuntament es continuaran permetent els llaços i altres elements grocs "arreu del municipi". De fet, en diversos punts del poble hi ha llaços pintats a l'asfalt amb les paraules 'Ara República' i també –per posar exemples- tots els fanals de la travessera de la C-66 tenen lligades cintes de color groc.

Cornellà subratlla que els llaços són "llibertat d'expressió" i que l'Ajuntament, obeint el mandat popular, no s'oposarà que la ciutadania "expressi el seu dolor davant un fet tan indigne i poc democràtic" com és "empresonar polítics i representants d'entitats civils que defensen el dret internacional a l'autodeterminació". "És totalment comprensible", puntualitza l'alcalde de Celrà.



La violència, des de l'extrema dreta espanyolista

Per últim, a la carta de resposta, Dani Cornellà critica que Millo incorre "en un seguit de mentides" quan assegura que els llaços grocs a places i carrers de pobles i ciutats són els que provoquen la ruptura de la convivència. "Precisament, qui ho fa són grupets d'extrema dreta espanyolista", explica l'alcalde.

I aquí, Cornellà li posa a Enric Millo exemples que ha patit ell mateix. "Tornant d'una concentració a Girona per demanar la llibertat dels presos polítics, un d'aquests grupets va intentar agredir-me a mi i a d'altres persones pel sol fet de portar banderes grogues", diu l'alcalde a la carta. I hi afegeix: "Per les xarxes socials, m'han faltat al respecte i m'han amenaçat pel sol fet de defensar la democràcia".

A més, a l'escrit, Dani Cornellà també li recorda al delegat de l'Estat que a Celrà un grup de "nacionalistes espanyols" va dedicar-se de matinada a robar "tots els elements grocs que van trobar", van fer pintades de 'Viva España' i van enganxar adhesius amb aquesta frase "en parets públiques i privades".

"Totes aquestes accions incíviques i contra la llibertat d'expressió les van fer de nit i encaputxats", diu l'alcalde a la carta, fent-li saber al delegat de l'Estat que ja ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra. "Realment hi ha persones que volen trencar la convivència i generar violència, com vostè pot comprovar", afegeix a la missiva de resposta.

Per últim, Dani Cornellà li explica a Enric Millo que, per vetllar per la convivència i la cohesió, l'Ajuntament aplica "totes les mesures necessàries" per al bé dels celranencs. Entre aquestes, garantir el dret a l'habitatge, a no patir pobresa energètica, que els infants gaudeixin d'activitats extraescolars, a la igualtat efectiva o a gaudir d'uns serveis públics de qualitat. I tot això, conclou, "independentment de les lleis que impugnen, suspenen o anul·len des de Madrid".